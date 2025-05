Nem tántorította el Orbán a székelyeket: óriási arányban szavaztak Simion ellen a magyarok

96 százalékos feldolgozottságnál már nemcsak az látszik, hogy ezúttal pontosak voltak az exit pollok, és Nicusor Dan valóban több szavazatot szerzett a román elnökválasztás második fordulójában, mint George Simion, a területi adatokból az is körvonalazódik, hogy hol jött össze ez az elképesztő fordítás.

Mindenekelőtt Erdélyben.

A magyarlakta megyékben pedig Erdélyen belül is kiugróan sokan szavaztak Danra. Annak ellenére is, hogy a két választási forduló között Orbán Viktor egy Simion mellett kiálló beszéddel borzolta a kedélyeket, ami után a Fidesz szoros szövetségesének számító RMDSZ vezetésében is elismerték, hogy a magyar miniszterelnök megszólalása sokakat "megzavart".

Az RMDSZ a második forduló előtt STOP Simion, STOP magyarellenesek kampánnyal igyekezett mozgósítani Dan mellett. Már a részvételi adatokból is látszott, hogy sokkal többen mentek el szavazni, mint két héttel korábban: Kovászna megyében például az akkori 38 százalék után most 56 százalékos volt a részvétel, de más magyarlakta megyékben is jelentős volt az emelkedés.

Most már az is világos, hogy a magyarok elsöprő többséggel a bukaresti főpolgármesterre szavaztak. Annak ellenére, hogy korábban ő sokaknak távolinak tűnt, és az első forduló előtt még az RMDSZ is azt kommunikálta, hogy Dannak nem lenne sok esélye Simionnal szemben.

Bár a szavazók etnikai hovatartozását egyénileg természetesen Romániában sem rögzítik, a népszámlálások nemzetiségi adatai alapján látszanak már az alapvető mintázatok: a nagy magyar többségű településeken elsöprő többséggel választották Nicusor Dant, annyira kiugró arányban, mint talán sehol máshol az országban.

Néhány példa:

Székelyudvarhelyen 17500-an szavazták Danra, és alig 600-an Simionra (96%-os győzelem)

Csíkszereda 86%

Gyergyószentmiklós 91%

Sepsiszentgyörgy 89%

A legmagyarabb romániai megyében, Hargitában, ahol 80%-os a magyarok aránya, 90% szavarott Danra. Ez messze a legmagasabb arány az összes megye közül.

Mindez a román választási hivatal térképén:

photo_camera Elnökválasztási eredmények megyénként: a zöld megyékben Dan, a narancssárgákában Simion nyert a jelzett százalékos arányban. Fotó: https://prezenta.roaep.ro/prezidentiale18052025/pv/map?region=romania&pv-map-scope=county&pv-map-position-romania=1

Ez persze nem azt jelenti, hogy Erdélyben csak a magyarok akadályozták volna meg Simion elnökségét. Első blikkre nagyon úgy tűnik, hogy Erdélyben sokfelé a románok is kevésbé választották a szélsőjobb jelöltjét, mint Moldvában vagy Havasalföldön, ahol a megyék többségében az AUR jelöltje nyert. Kolozsváron például, ahol a népszámlálási adatok szerint már csak 11% a magyarok aránya, 81% szavazott Danra.

Ennél persze sokkal alaposabban meg lehet majd nézni a választásföldrajzi adatokat, de az már ennyiből is látszik, hogy a magyar szavazók nagyon nagy többsége az RMDSZ-re hallgatott, és akkor sem választott egy magyarellenes jelöltet, ha Orbán Viktor egy kritikus választás előtti pillanatban azzal állt elő, hogy ő nem hagyja majd a megválasztása után Simion nemzetközi elszigetelését, és egyetért a szerinte keresztény, szuverenista nézeteivel.