„A társadalom elbillent, innen nincs visszaút” - a nagytakarítási törvényről kérdezték a kormányt napirend előtt a parlamentben

A parlament hétfői ülésnapjának napirend előtti felszólalásainak többsége a Halász János nevén futó, átláthatóságinak nevezett, a civil szervezetek és a független média ellehetetlenítését célzó nagytakarítási törvényjavaslatról szólt. Ez felhatalmazza a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, hogy listázza azokat a szervezeteket és gazdasági társaságokat, amelyek külföldi finanszírozást is kapnak (akár EU-sat is), és működésük az állampárt szerint veszélyezteti az „ország szuverenitását”. Hétfőn az igazságügyi bizottságban már el is fogadták a javaslatot, kedden minden bizonnyal meg is szavazzák.

photo_camera Halász János Fotó: Németh Dániel/444

Kezdésként Tordai Bence párbeszédes politikus szólalt fel, azt mondta, súlyos dolgok történtek az elmúlt napokban. Említést tett Simion melletti kiállásáról, a „putyini jegyzéktörvényről”, és a Harcosok klubjáról is. „A Fidesz egy bolsevik módszereket használó mensevik párttá vált” – mondta Tordai, hozzátéve, hogy a társadalom elbillent, innen nincs visszaút. „A kérdés, hogyan akarnak veszíteni, méltósággal, vagy csapkodva maguk körül”– mondta, és azt javasolta a jelen lévő pár képviselőnek, hogy dolgozzanak egyéni, biztonságos exit stratégiákon.

Soltész Miklós államtitkár válaszolt, először beszólt Tordainak, hogy nincs frakciója. „Ön az utolsó, aki minket számonkérhet nemzetpolitika kapcsán, akár Erdélyben, akár máshol. Akinek van füle, értette mire gondolt Orbán” – mondta. Lesz egy olyan törvény, amire igenis szükség van Magyarország szuverenitása miatt. „Önök nem másért küzdenek, mint hogy Magyarország elveszítse a szuverenitást” – mondta, ahogy azt is, hogy az ellenzéki képviselők eladják az országot.

photo_camera Soltész Miklós Fotó: Németh Dániel/444

Komjáthi Imre MSZP-s képviselő szerint az elmúlt napok politikai eseményei teljesen átlagosak, „az autokraták autokratálnak, az elnyomottak elnyomódnak”. Az átláthatósági törvényt szerinte inkább szájzártörvénynek kellene hívni. Minden romokban hever, nincs más lehetőség, mint a támadás, nemcsak a sajtó és a civil szervezetek, de az egyesületek, alapítványok és magánszféra ellen, a törvény bárkire ráhúzható. Komjáthi szerint Orbán így vagy úgy, szakít az EU-val. A szájzár törvényről nincs mit vitázni, felesleges, nem léphet életbe, a célja az elrettentés.

„A törvény alapvetően befolyásolja a választások tisztaságát, annak elfogadása maga a választási csalás”.

Azt mondta, minden jogi felületen megtámadják a törvényt, és az Európai Bizottságtól is kérik annak ideiglenes felfüggesztését. Az MSZP nem vesz részt a vitában, vitatkozzanak a fideszes képviselők saját magukkal, zárta Komjáthi.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint akikről szól a törvény, azok a választás befolyásolására törekednek. Az átláthatóság követelménye nem öncélú, a demokratikus részvétel és a közbizalom erősítését szolgálja, ahogy ezt az EU alapítószerződése is írja, mondta. Ezért szerinte az, hogy a szervezeteknek nyilvánosságra kell hozniuk a forrásaikat, a magyar és az uniós jogelvekkel is teljes összhangban van.

„Az átláthatóság tehát nem büntetés, hanem közérdek. Olyan alapelv, ami egyensúlyt teremt a véleményszabadság és az elszámoltathatóság között”

– mondta, majd összeesküvés-elméleteket emlegetett.

A DK-s Sebián-Petrovszki László következett, aki azt mondta, a kormány 15 év alatt egy parlamentáris demokráciát átalakított egy szövetségeseit eláruló, orosz gyarmattá, és a hatalommal szemben állókat üldöző önkényuralommá. A nagytakarítási törvény ennek megkoronázása. „Önök a szabad Magyarország gyilkosai”.

photo_camera Balra Grexa Liliána Fotó: Németh Dániel/444

Megint Répássy válaszolt, szerinte a DK-s politikus egy összeesküvés-elméletet adott elő, a törvény a külföldről finanszírozott ukránpárti propaganda ellen lép fel. Megismételte, hogy az átlátható működés nem csorbítja a véleménynyilvánítás szabadságát. Akinek nincs takargatnivalója, nincs miért aggódnia, mondta.

Utánuk Grexa Liliána ukrán nemzetségi szószóló beszélt.

„Mostanra a párbeszéd Magyarország és Ukrajna között nemhogy hűvös, hanem egyenesen, úgy tűnik, hogy lefagyott. A kialakult helyzet dermesztővé, kifejezetten ijesztővé vált, különösen nemzetiségi szemmel látva”

– mondta, hozzátéve, hogy itthon és Ukrajnában is a negatív hírek hype-olása megy. „De tényleg ilyen jelent és jövőt akartunk építeni magunknak és gyerekeinknek? Biztosan nem” – mondta, majd beszélt a NOVAdays magyar-ukrán ifjúsági konferenciáról. Kérte a magyar és az ukrán parlamentet, hogy konfliktusok esetén is „a tárgyalás és az együttműködés útját válasszák, akkor is, ha nincs miről beszélni a másik féllel” és „ne az ellenségeskedés tüzét szítsák”.

Soltész reagált, biztosította arról, hogy bármi történik a Kárpátalján a magyarokkal, nincs viszonosság, Magyarországon az ukrán nemzetiség is békében és támogatásokkal együtt élhet. Azt mondta, ők békét akarnak, nem úgy, mint az ellenzék, akik továbbra is a háborút támogatják. Azt is mondta, hogy miközben mi mindent megadunk a menekülteknek, az ukrán kormány olyan dolgokat állít, ami hazugság, rágalom, vagy követelőzés. Ez Soltész szerint teljes mértékben elfogadhatatlan.

Ezek mellett Kövér László hivatalosan is bejelentette, hogy a Gyurcsány Ferenc lemondott a tisztségeiről. Erre a képviselők nagy tapssal reagáltak. Gyurcsány helyére Rónai Sándor ült be, a DK frakcióját Sebián-Petrovszki László fogja vezetni.