Aki nem jóhiszemű Amerikával, az egy levélből fogja megtudni, hogy mennyi a rá vonatkozó büntetővám

Donald Trump ténylegesen ki fogja vetni az április 2-án belengetett, de később 90 napra felfüggesztett brutális büntetővámokat a világ azon országaira, amelyek nem „jóhiszeműen” tárgyalnak az Egyesült Államokkal - mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

Bessent ugyanakkor nem fejtette ki, hogy pontosan mit tekintenek jóhiszemű tárgyalási gyakorlatnak - jelenti a Reuters.

Az egész világot - és a republikánusok egy részét is - sokkoló, április 2-ai bejelentés után egy héttel Trump a néhol 100 százalék feletti büntetővámok túlnyomó részét 10 százalékra mérsékelte a rá következő 90 nap erejéig, egy másik döntésével pedig Kína esetében 30 százalékosra.

Trump azt a múlt pénteken, május 16-án árulta el, hogy milyen módszerrel tervezik letárgyalni a vámügyet a világ 150 érintett országával: két-három héten belül levélben közlik minden országgal, hogy „mennyit kell ahhoz fizetniük, hogy az Egyesült Államokkal üzletelhessenek”. A levélben foglaltak ellen az érintett országok fellebbezhetnek, vagyis kérhetnek alacsonyabb vámokat, de Trump jelezte, hogy az amerikai diplomaták nem tudnak mind a 150 országgal személyesen tárgyalni. A szemükben fontosakkal persze igen: Nagy-Britanniával például a múlt héten kötöttek kétoldalú megállapodást a 10 százalékos általános vámszintről és az acél- és autóvámok csökkentéséről.

Bessent most pontosította ezt, és elárulta, hogy van 18, Amerikának különösen fontos kereskedelmi partner, akikkel kiemelten tárgyalnak. A pénzügyminisztert azt fejtegette, hogy csak azon országok fognak levelet kapni, amelyek nem jóhiszeműek. Bessent egyértelművé tette, hogy a levelekben egyszerűen közölni fogják az érintettekkel, hogy „ennyi meg ennyi lesz" a rájuk vonatkozó vám és azt is jelezte, hogy ez jó eséllyel az április 2-án belengetett szám lesz. Ez jól láthatóan nem pont ugyanaz, mint amit Trump felvázolt pénteken. De a zűrzavar mostanra a Trump-adminisztráció napi gyakorlatává vált. Bessent azt is jelezte, hogy nem feltétlenül egyes országokkal tárgyalnának, hanem sok helyen regionális alkukat kötnének, mondjuk Közép-Amerikára vagy Afrika egyes régióira vonatkozókat.