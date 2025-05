Amerikai ügyvivő: Olyan Európát akarunk, amely nem függ Moszkvától vagy Pekingtől

Az Egyensúly Intézet által szervezett Budapest Energy and Security Talks konferencián felszólalt Robert Palladino, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője is, aki a szokásos udvariassági panelek (támogatjuk a NATO-t, fontosak a szövetségeseink, együtt dolgozunk stb.) mellett beszéde egy részében kifejezetten üzenetértékűen fogalmazott:

„Azt szeretnénk látni, hogy Európa nagyobb mértékben járul hozzá Ukrajna védelméhez, és olyan Európát akarunk, amely nem függ Moszkvától vagy Pekingtől. Olyan Európát támogatunk, amely erős, szuverén és energetikailag önálló. Ez azt jelenti, hogy véget kell vetni azokkal a rezsimekkel való gazdasági és energetikai összefonódásoknak, amelyek közös biztonságunkat fenyegetik. Ez a kérdés kiemelt prioritás az elnök és a külügyminiszter számára is. És hadd legyek őszinte – nehéz lenne az Egyesült Államoknak elmélyíteni a kapcsolatokat olyan partnerekkel, akik közben ellenfeleinkkel mélyítik azokat. A nézetkülönbségek ellenére is – őszinte párbeszéd és gyakorlati együttműködés révén – ezek kezelhetők. Számos szövetségesünk pozitívan reagált megújult elköteleződésünkre és a közös biztonság iránti összpontosításra. Magyarország is ezek közé tartozik. A külügyminiszter legutóbbi tárgyalásai az európai vezetőkkel ezt a természetes és üdvözlendő együttműködést tükrözik.

Ami számít, az az, hogy egységesek és határozottak maradjunk: a békéért Ukrajnában, Európa stabilitásáért, és egy olyan transzatlanti szövetségért, amely erősebb és ellenállóbb, mint valaha.”

photo_camera Robert Palladino az Egyensúly Intézet konferenciáján Fotó: Egyensúly Intézet

Lehet, hogy Trumpnak elege lesz Orbán Kína és oroszbarátságából

A konferencia első napján Kurt Volker, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövete, aki Donald Trump első elnöksége alatt Ukrajna-megbízottként szolgált, egy sajtóbeszélgetésen a magyar-amerikai kapcsolatokra is kitért. Úgy fogalmazott, hogy Washingtonban a külpolitikai közösség alapvetően három táborra oszlik. Az egyik, amit Reagani hitnek nevezett, úgy véli, hogy vissza kell szorítani az orosz imperializmust, agressziót, ők Ukrajna kapcsán a béke az erőn keresztül koncepciót képviselik. A második tábor inkább izolacionista, miszerint az Egyesült Államoknak elsősorban saját érdekeit kell szem előtt tartani, nem akarnak belekeveredni külföldi konfliktusokba. Szeretnék, ha véget érnének, de nem akarnak mélyen belefolyni.

A harmadik álláspont szerint viszont Kínára kellene összpontosítani. Nem arról van szó, hogy őket ne érdekelné, mi történik máshol, de ezt az európaiaknak kellene kezelniük – az USA-nak Kínával kell foglalkoznia. Magyarország Ukrajnához való hozzáállását különbözően ítélik meg Washingtonban, attól függően, ki melyik csoporthoz tartozik. Ha valaki az első csoporthoz tartozik, aggasztónak értékelik, mintha Magyarország Oroszország oldalára állna Ukrajnával szemben – ez pedig szembemegy azzal, amit az Egyesült Államok saját érdekeinek tart. Viszont ha valaki az izolacionista vagy a „Kína-tábor” tagja, akkor ez európai problémának számít – amit az európaiaknak kell megoldaniuk.

photo_camera Kurt Volker Fotó: Danil Shamkin/NurPhoto

Volker egyébként a magyar történelemből kiindulva nem teljesen érti az Orbán-kormány egyre erősebb és élesebb ukránellenességét.

Az Orbán-Trump viszony kapcsán Volker a személyes kapcsolat fontosságát hangsúlyozta, Szerinte az amerikai elnök a konzervatív társadalompolitika terén kimondottan kedveli Magyarországot. Trump úgy véli, hogy az Egyesült Államokban túlzásba estek a progresszív, radikális baloldali politikai mozgalmak, amelyek ellen harcolnia kellett, és még mindig harcol, hogy ne uralhassák az országot, ez egy olyan téma, amiben Orbán Viktor egészen biztosan nem fog neki ellentmondani. Volker szerint Donald Trump úgy látja, hogy Magyarország már leszámolt ezzel a problémával, ez pedig különösen szimpatikus számára.