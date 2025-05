Milliárdokkal tolják meg a kommunikációt Rogánék

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda márciusban újabb megbízást adott Balásy Gyula cégeinek

írja az mfor.hu. A szerződés szerint a feladat részben a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program népszerűsítése. A kampányok célja „az NDÁP egyes elemeinek, a digitális államról és szolgáltatásnyújtásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos újításoknak, az NDÁP mobilapplikációnak és keretszolgáltatásainak, a digitális állampolgári felületeknek és funkcióiknak az állampolgárok számára történő bemutatása, valamint a digitális állampolgári felületek látogatói felhasználói élményútjának mérése és elemzése, pozitív felhasználói élmény kialakítása.”

„Magyarország kormánya arra is törekszik, hogy a belföldi tájékoztató tevékenység mellett külföldi állampolgárok, a nemzetközi véleményformálók és döntéshozók is értesüljenek a kabinet álláspontjáról és intézkedéseiről. Ezt azért tartjuk indokoltnak, mert egyes nemzetközi színtéren születő javaslatok, előterjesztések és döntések a magyarok életére is hatással lehetnek. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a hazai közvélemény mellett a nemzetközi közvélemény is értesüljön Magyarország egy és kiemelt ügyekben képviselt álláspontjáról és nézeteiről”