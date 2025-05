5 millió dollárt fizetnek a Capitoliumba betörő trumpista családjának

A Trump-kormányzat beleegyezett, hogy 5 millió dolláros kártérítést fizessenek Ashli Babbitt családjának – írja a BBC. Az amerikai légierő veteránja 35 éves volt, amikor 2021. január 6-án, az amerikai kongresszusba való betörés közben lelőtte egy capitóliumi rendőrtiszt.

Ahogy azt akkori cikkünkben is írtuk, Babbitt a képviselőházi ülésterem előcsarnokába akart bemászni, miközben a többi zavargó rugdosva próbálta betörni az ajtót. Az eset videón is látható, az ajtó másik oldalán ekkor már fegyvert fogtak rájuk az őrök, mert az épületnek ebben a részében voltak a képviselők is. Felszólították a támadókat, hogy ne másszanak át, Babbitt ennek ellenére is elindult. Ekkor nyakon lőtték, belehalt a sérüléseibe.

A Bellingcat akkor azt írta Babbit közösségimédia-aktivitása alapján, hogy évről évre mászott bele egyre jobban az összeesküvés-elméletek világába. Sima trumpizmussal kezdte, aztán láthatóan egyre inkább hitt a pizzagate nevű összeesküvés-elméletben, végül egyértelműen QAnon-hívő lett, a Capitoliumot pedig már abban a hitben rohamozhatta meg, hogy valóban sátánista-pedofil összeesküvőkkel küzd.

A Babbitt családja által benyújtott perben azt állították, hogy Michael Byrd, a capitoliumi rendőrtiszt gondatlanságból döntött a tüzelés mellett, és hogy Babbitt keze a levegőben volt, amikor lelőtték.

Tom Manger, a Capitolium rendőrfőnöke a CBS-nek azt nyilatkozta, „rendkívül csalódott” a mostani döntés miatt. A lövöldözésben részt vevő rendőrtisztet egyébként már korábban felmentették, miután 2021 augusztusában a Capitoliumi Rendőrség felülvizsgálata megállapította, hogy a rendőrtiszt döntése „életet mentett, és összhangban volt a rendőrségi kiképzéssel”. Az igazságügyi minisztérium felülvizsgálata szintén nem talált bizonyítékot arra, hogy a rendőr vétkes lett volna.

2025 januárjában a második hivatalba lépése után Donald Trump kegyelmet adott a 2021. január 6-án történt capitoliumi zavargások majdnem 1600 résztvevőjének, köztük az olyan szélsőjobboldali csoportok, mint a Pride Boys vagy az Oath Keepers tagjainak is. Egyúttal aláírta azt a rendeletet, amiben utasította az igazságügyi minisztériumot, hogy ejtse az összes folyamatban lévő ügyet a zavargással vádolt gyanúsítottak ellen.