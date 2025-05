A Szolgálólány meséjében debütál Taylor Swift majdnem új dala

A Szolgálólány meséje legújabb részében hallható először Taylor Swift Look What You Made Me Do (Taylor's Version) című dala. Ez az első szám a régóta várt Reputation (Taylor's Version) albumról. A dal maga nem új, csak egy újra felvett verziója a 2017-es számnak. Az új veerzió a Margaret Atwood regénye alapján készült sorozat hatodik évad kilencedik részének nyitójelentében csendül fel. Az őrületet az okozta, hogy a dal felbukkanását nem jelentették be előre, ráadásul a jelenet passzol Swift és a dal szellemiségéhez is: a sorozat főszereplője, a rabszolgaként tartott és szülésre kényszerített June Osbourne felkelésre vezeti sorstársait.

A videó X-en (Twitter) debütált, és a kommentek alapján a rajongók (Swifté és a sorozaté is) teljesen oda vannak a dalért, a videóért és a kettőért együtt. A June-t alakító Elisabeth Moss, aki a sorozat producere is, azt mondta már régóta szerette volna, hogy felcsendüljön Swift egy dala a sorozatban. „Nagyon örülök, hogy vártunk, mert ennél tökéletesebb dal nem is lehetne tökéletesebb pillanathoz” – mondta Moss, aki maga is Swiftie-nek (az énekesnő rajongója) mondja magát.

(Indy100)