Már nemcsak a gyülekezési, de a nagytakarítási törvény ellen is szól a keddi tüntetés

Hadházy Ákos a 444-nek azt mondta, jelenleg sokkal rosszabb a közpolitikai helyzet, mint akár csak egy héttel ezelőtt volt. "Az persze sokat ad, hogy vasárnap tízezrek voltak kint a Kossuth téren, de az kevésbé, ha az ellenzék vezető ereje azt nyilatkozza, hogy úgysem lehet ezt a törvényt megakadályozni."

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Hadházy szerint más most a helyzet, mint a gyülekezési törvény elfogadásakor, akkor láthatóan sietett a kormány, most viszont húzzák az időt. "Ez azért lehet, mert meglepte őket az, hogy mennyien tiltakoztak akkor, és hogy ez a tiltakozás azóta is kitart. Ha az ő fejükkel gondolkozom: valószínűleg úgy vannak vele, hogy el lehet ezt húzni, a nyár elejéig, akkor majd kisebb lesz a figyelem. Sőt, az is elképzelhető, hogy az utolsó pillanatban még belematatnak majd a törvénybe, ahogy máskor is történt már" - mondta.

Felpuhítják?

„Dehogy, még keményítenek rajta."