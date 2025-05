Nemzetközi kiskereskedelmi cégek az élelmiszer-árrésstop kivezetését javasolják a kormánynak

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozásai a további bizonytalanság elkerülése érdekében javaslatot tesznek a kormánynál az árrésstop zökkenőmentes kivezetésére.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a március 17-én bevezetett élelmiszer árrésstop május 31-án ér véget. A kormány azonban többször is kilátásba helyezte az intézkedés meghosszabbítását. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban azt mondta, az árrésstop jövőjéről május 21-e körül döntenek.

A döntés hiánya az OKSZ főtitkára szerint bizonytalanságot okoz a piacon. Kozák Tamás a szervezet közleményében a következőt írta.

„Ez a bizonytalanság már önmagában is elegendő ahhoz, hogy zavarokat okozzon a fogyasztók, a kiskereskedelem szereplői és a beszállítók körében. Tekintettel arra, hogy az árrésstop már az eddigi rövid élete alatt is erőteljesen torzította a piaci viszonyokat, már most ügyelni kell arra, hogy kivezetése a kormány, a beszállítók, a kiskereskedelem és a vásárlók szempontjából is zökkenőmentes legyen”.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A kereskedelmi láncok a saját költségvetésük terhére eddig elkerülték az átárazást, így az árrésstop be tudta tölteni a neki szánt szerepet. A cégek azonban május 31-e után már nem tudják fenntartani ezt a hozzájárulásukat a magyar családok terheinek csökkentéséhez, mert beszállítóiktól folyamatosan érkeznek az áremelései igények. Ezért az árrésstop kivezetésére tesznek javaslatot a kormánynál.

A kivezetésre azért van szerintük szükség, mert az árrésstop elbizonytalanítja a vevőket, csak átmenetileg csökkenti az inflációt, torzítja a termékpályákat, nehéz helyzetbe hozza a kisboltokat és visszafogja a fejlesztéseket.