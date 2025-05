Tisza Párt: Ruszin-Szendi Romulusz nem találkozott Tseber Rolanddal

A Tisza Párt a Telex megkeresésére közölte, hogy Magyar Pétert nem tájékoztatták arról a nemzetbiztonsági szolgálatok, hogy az ukrajnai útja során az ukrán hírszerzés egyik tisztjével találkozott volna.

photo_camera Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt március 15-i rendezvényén. Fotó: Németh Dániel/444

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a szolgálatok ukrán kémként azonosítottak egy Tseber Roland nevű férfit, akivel Magyar Péter a tavaly júliusi ukrajnai látogatásán találkozott. Kocsis azt állítja, Tseber korábban ukrán-magyar kettős állampolgár volt, de 2017-ben lemondott a magyar állampolgárságáról, Kocsis szerint megalapozottan vélelmezhetően „az ukrajnai politikai ambíciói” miatt. Szerinte Tseber ezután politikai karriert futott be Ukrajnában, most több más megbízatása mellett a kárpátaljai megyei tanács képviselője. „A magyar nemzetbiztonsági szervek éveken át tartó megfigyelő munkájuk nyomán az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították” – mondta Kocsis, aki szerint Tsebert hosszú évek óta megfigyelik.

Kocsis szerint Tseber évek óta kapcsolatokat épített ki a magyar ellenzék tagjaival, több vezetőjükkel is találkozott. Kocsis szerint Tseber az érintett politikusokat ukrajnai látogatás megszervezésében is segítette, a tevékenysége főleg Magyarország Ukrajnával és az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos álláspontjának megváltoztatását célozta.

„Az egyik korábbi ellenzéki képviselő közreműködésével találkozót kezdeményezett például Szijjártó Péter külügyminiszterrel is, aki maga helyett Magyar Levente miniszterhelyettest delegálta” – mondta Kocsis. Azt mondta, az eset után az elhárítás értesítette a kormányt Tseber hátteréről, további találkozók már nem voltak, és az erősödő aktivitása miatt ősszel Tseberrel szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.

Magyar Péter szerint ha a hazai szolgálatok tényleg tudtak arról, hogy Tseber ukrán kém, akkor arról értesíteniük kellett volna őt mint EP-képviselőt, mielőtt találkozik vele. A Tisza Párt azt írta:

„A fideszes elvtársak megint öngólt lőttek, hiszen a nemzetbiztonsági szolgálatoknak nem a kormányt vagy a Fideszt kell védeniük, hanem minden magyar embert. És ilyen információkról (amennyiben valósak), haladéktalanul tájékoztatni kell az EP-képviselőket. Ilyen tájékoztatót Magyar Péter sohasem kapott. Hivatalosan máig nem. Pedig a fideszes nyilatkozatokból kiderül, hogy Magyar Levente már 2 éve kapott ilyen információt a szolgálatoktól.”

A Tisza Párt szerint ha a fentiek igazak, haladéktalanul vizsgálatot kell indítani a szakszolgálatok felelősségének tisztázására, illetve azt is ki kell deríteni, miért csak a közelmúltban tiltották ki Magyarországról Tsebert.

A Tisza Párt közölte, hogy a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz nem találkozott Tseber Rolanddal, és arról sem tud, hogy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetőjének volt-e ilyen találkozója vele.