Újra lehet kecskéket taperolni az állatkertben, vége a veszélynek

Felfüggesztették a Budapesti Állatkertben a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt hozott korlátozásokat, amiket márciusban vezettek be. Az állatkert sajtóközleménye szerint ez azt jelenti, hogy újra látogatható az kecske- és juhsimogatója, illetve ismét be lehet menni az Ausztrál-ösvény lakói közé is.

Márciusban azért vezették be a korlátozásokat, mert arra jutottak, hogy az Állatkertben lakó körülbelül hétezer állat közül 540 van, amit érinthet a ragadós száj- és körömfájás járvány. A betegségre ugyanis a sertéseken, szarvasmarhákon, a juhokon és kecskéken kívül a tevefélék, az antilopok, a gazellák, a zsiráfok, az elefántok, egyes rágcsálók, de még a kenguruk is fogékonyak lehetnek.

Hétfő óta viszont lehet újra taperolni a kiskecskéket.