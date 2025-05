Wałęsa Budapesten: Mi azt mondjuk, hogy Putyin egy bűnöző, Orbán meg azt, hogy egy barát

„Mondják meg, hol van, én hazaviszem Magyarországról” - csattant fel Lech Wałęsa, amikor arról kérdeztük a volt lengyel elnököt, mit szólt, hogy az igazságszolgáltatás elől Budapestre menekítették Marcin Romanowskit, a PiS volt miniszterhelyettesét, aki azóta már állást is kapott a kormány propagandaintézetében.

„Egy tolvaj, egy bűnöző ez az ember. Fel kellene adnia magát, és bíróság elé állnia. Én ezt javaslom neki. Kár, hogy ebben az ügyben ez történt a magyar-lengyel két jó baráttal.”

A Nobel-békedíjas Wałęsa, a Szolidaritás volt vezetője, a lengyel ellenzék és a rendszerváltás ikonikus alakja az Egyensúly Intézet hétfői konferenciájának volt a sztárvendége Budapesten.

photo_camera Lech Walesa a Budapest Energy and Security konferencián Fotó: Stiller Ákos / BEST Konferencia

A 82 éves volt lengyel elnök a kelet-európai ellenzékiség élő legendája, az antikommunista ellenállás globálisan is legismertebb alakja, rendszeresen lép fel hasonló konferenciákon a világban, miközben mindenhol szereti elmondani, hogy ő csak egy villanyszerelő a gdański hajógyárból.

Most is a gyakorlatias gondolkodását hangsúlyozza, azt mondja, már a nyolcvanas években, a Szolidaritás vezetésében is az értelmes ellenállás praktikus formáit kereste - és lám, ő még mindig itt van, a Szovjetuniónak pedig, bár ezt nem sokan tudták volna korábban elképzelni, már több mint harminc éve harangoztak.