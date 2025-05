A fideszes véleményvezér véletlenül leszínvonaltalanozta a Harcosok Klubját, Orbán választási hadseregét

Százezres digitilis honvédség fogja megmenteni Magyarországot és a Fideszt - mondta Orbán Viktor a Harcosok Klubja NER-es verziójának meghirdetésekor, azt kérve a belső magtól, hogy egy héten belül mindenki hozzon még egy embert. Majd a nagytakarítási törvény szellemében feltette a kérdést, amit bizonyára nem magára értett:

„Milyen dolog egy háborús propagandahálózatot működtetni a saját hazád ellen?”

Orbán szerint az ő ellenfeleik arc nélkül és sunyin harcolnak - szemben velük, akik arccal, önmagukat vállalva, a szeretet zászlaja alatt. Bohár Dániellel, Menczer Tamással és Kopasszal, a polgári értékrend könyörtelen harcosaival.

Lentulai Krisztiánnak, akit a párt eleve videós fronton vet be a párt ellenségei ellen, élen kellene járnia ebben az online harcban, és a Mandiner videórovatának vezetője nem is ugrott el a küzdelem elől, személyesen védte meg a HK nyugdíjasait, akik most a szavai szerint mindenféle alantas támadásoknak vannak kitéve.

Miközben azonban Lentulai a Harcosok Klubját szerette volna megvédeni a cinikus ellenzéki ajvékolástól, akkora svunggal akarta kiosztani a sallert, hogy visszakézből véletlenül leszínvonaltalanozta Orbán Viktor digitális hadseregét is.

„Hát jó napot kívánok, bazmeg”

- fogalmazott a konzervatív gondolkodó Megy a rívás a hópihék közt című mozgóképes esszéjében annak kapcsán, hogy szerinte az ellenzék már megint akkora snowflake, hogy látszatfelháborodik amiért "arctalan fideszes név nélküli trollok" lepik el az internetet.

„Az a helyzet, hogy évek óta ugyanezt éljük át. Aztán nem mimózáskodtunk eddig, mint most ti. Játszáttok itt az eszeteket, tényleg. Csak nálunk ugye DK-sok, jobbikosok, tiszások csinálják ugyanezt, ugyanezt a színvonaltalan dolgot”

- mondta Lentulai. lehet, hogy érezte, hogy valami kicsit félremehetett, mert gyorsan korrigálta magát egy „amit most ti színvonaltalannak találtok” kiegészítéssel.

Arról, hogy a Harcosok Klubja ugyanolyan színvonaltalan dolog-e, mint amit a DK-sok, jobbikosok, tiszások csinálnak, sajtókérdést küldünk a Fidesznek.