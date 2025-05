A főiskolai tanár, aki titokban egy vagyont gyűjtött össze, és azt a volt diákjaira hagyta

photo_camera Cris Hassold és Nicole Archer Fotó: Nicole Archer/Montclair Sate University

A Manhattenben élő Nicole Archer postaládájában rejtélyes csomag landolt 2021 augusztusában. A floridai Sarasotából érkezett vastag borítékot azonnal feltépte, és meglátta benne azt a jogi dokumentumot, amelyet már egy ideje várt. Mert tudta, hogy egykori, szeretett egyetemi professzora végrendeletében hagyott rá valamit. Szerény ajándékra számított – annyi pénzre, amennyi akár egy elegáns vacsorára is elegendő lehet, vagy az egy olyan gyöngykarkötőre, amelyet a professzor kézzel is szívesen fűzött.

De amikor a 49 éves nő meglátta az összeget a papíron, azt gondolta, rossz helyre került egy tizedesvessző. 100 ezer dollár – az ma 35 millió forint. „Tényleg, őszintén azt hittem, hogy rosszul olvastam” - mondta. „Emlékszem, hogy az ujjammal követtem a számot, hogy biztosan megértsem, hány nulla van ottan”.

Ekkoriban országszerte 30 másik ember is kapott hasonló levelet, amelyet egy olyan professzor utasítására küldtek, akinek az óráira évtizedekkel korábban jártak. Cris Hassold professzorasszony 50 évig tanított művészettörténetet a New College of Floridán, és az öröksége meghatározó és ellentmondásos.

A hallgatóit a gyermekeiként emlegette. Felbérelte őket, hogy takarítsák ki az otthonát - egy kényszeres gyűjtögető kaotikus barlangrendszerét. Néha megalázta őket az órákon. De azok, akik a legjobban ismerték, úgy jellemezték, mint a jó megtestesülését az életükben. „Cris kultusza”, ahogy az egyikük jellemezte, 31 kedvenc tanítványában él tovább, akik örökölték intenzitását, furcsaságait – és végül a megtakarításait is.