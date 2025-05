A Kúrián is nyertek a kárpátaljai menekültek, akiket tavaly egy tollvonással tettek utcára

A Kúrián torpedózta volna meg a jogerős ítéletet Pál Norbert kormánybiztos, ami tisztességes eljárást biztosítana a Kárpátaljáról menekült családoknak, de a próbálkozása megbukott, írja közleményében a Helsinki Bizottság.

photo_camera Kárpátaljai menekültek kilakoltatása Kocson, 2024. augusztus 21-én Fotó: Kaufmann Balázs/444

Tavaly több magyar ajkú kárpátaljai menekült is beperelte a háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztost, Pál Norbertet, mert megtagadta tőlük, hogy 2024. augusztus 21. után is támogatott lakhatásuk legyen.

Akkor módosult a vonatkozó rendelet úgy, hogy csak azok kaphatnak támogatást, akik „az Ukrajna katonai műveletekkel közvetlenül érintett közigazgatási egységeit” érintő területről érkeztek. A szigorítás után 3-4 ezer ember lakhatása vált bizonytalanná, az érintettek többsége magyar ajkú gyerek. Az utcára tett családok közül sokan visszatértek Ukrajnába.

A Fővárosi Törvényszék három perben összesen 94 kárpátaljai menekült esetében semmisítette meg a kormánybiztos döntéseit, és új eljárás lefolytatására kötelezte őt. Ahogy azt a Helsinki közleménye írja, ezek jogerős ítéletek voltak, de Pál felülvizsgálati eljárás keretében megtámadta őket. Érvelése szerint azért nem lehetne közigazgatási eljárásnak tekinteni a méltányossági kérelmek elbírálását, mert a kormánybiztos nem közigazgatás szerv, tehát az általa hozott döntések sem közigazgatási döntések, így nem kell szabályos, indoklással ellátott határozatokat hoznia, amiket ezért a bíróságon sem lehet megtámadni.

Csakhogy a Kúria Sperka Kálmán vezette tanácsa ezt az érvelést elutasította. Mivel a kormánybiztosnak jogszabályok – elsősorban éppen maga a szálláshely-támogatásokról szóló kormányrendelet – által meghatározott feladat- és hatásköre van a kérdésben, ezért nem vonhatja ki magát a szabályok alól.

A Kúria szerint a kormánybiztosnak alakilag szabályos, egyedi tényállást, jogszabályi hivatkozást és indoklást tartalmazó határozatokat kell hoznia. Ez azt jelenti, hogy a leírt ítélet átvétele után 30 napja van Pálnak, hogy

elvégezze a feladatát, egyedileg kivizsgálja a kérelmezők szociális helyzetét, lehetőségeit, és ezek után méltányosan döntsön arról, hogy részesülhetnek-e állami lakhatási támogatásban.

„Bár szerintem az eddig kialakult joggyakorlat alapján amúgy is támadhatatlan volt a törvényszék ítélete, a Kúria példásan gyorsan és dicséretes szakszerűséggel utasította el a kormány kérelmét és erősítette meg a saját gyakorlatát. Ez újra megnyitotta az utat a valóban méltányos eljárások előtt. Sok családnál ez már most is túl késő, vannak, akik kénytelenek voltak visszatérni a háborús Ukrajnába. De maradtak, akiken sokat segítene, kiszámíthatóvá tenné a jövőjüket, ha lakástámogatáshoz juthatnának” – mondta Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje. Az ügyről videót is készítettünk: