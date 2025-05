Adatvédelmi hiba Nagy Márton minisztériumában: tévedésből körbeküldtek egy személyes adatokat tartalmazó belső dokumentumot

Súlyos adatvédelmi incidens történt múlt hét pénteken a Nemzetgazdasági Minisztériumban (NGM), értesült a 444. Az NGM tévedésből olyanoknak is megküldött egy dokumentumot, akiknek azt nem kellett volna: több állami szerv munkatársai is a címzettek közé kerültek. Forrásunk szerint így majdnem kétezer ember ügyfélkapujára érkezett meg az a személyes adatokat is tartalmazó okirat, melyet az érintetten kívül csak a munkáltatója láthatna.

A tévedésből kiküldött dokumentum az NGM egy munkatársának beosztásának módosításáról szól (a megszűnő Pénzügyminisztériumtól az NGM állományába kerül át). Az okirat tartalmazza az érintett minden személyes adatát: nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét és lakcímét, valamint új munkahelyét is. A levél aláírója Túri Anikó államtitkár, a munkáltatói jogok gyakorlójaként.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre az NGM azt válaszolta, hogy „Az iratot – adminisztratív hibára visszavezethető okból – az irat tartalma alapján érintett személy maga küldte el több címzett részére. Az okirat illetményadatot nem tartalmazott, abból más személyre utaló érdemi adatok nem váltak ismerté a címzettek számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium az incidenst a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára bejelentette.”

Az NGM válaszának ellentmond, hogy a tévesen kiküldött dokumentum feladója a Nemzetgazdasági Minisztérium Személyügyi és Szervezetfejlesztési Főosztálya. A címzetteket is ez a főosztály értesítette a tévedésről – nem pedig az NGM válaszában hivatkozott érintett, vagy az a főosztály, ahol ő dolgozik. Forrásunk szerint egy megfelelő oktatásban nem részesült dolgozóra bízták a levél kiküldését, és az ő tévedése okozta a hibát.

Az üggyel kapcsolatban részletes kérdéssort küldtünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak is (NAIH), ám hétfő óta nem kaptunk választ.