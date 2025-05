Ész nélkül terjed a neten a Harcosok Kódexe, kár, hogy van vele néhány probléma

Nekünk is rengeteg olvasó küldte el azt a közösségi médiában is aktívan keringő dokumentumot, ami Harcosok Kódexe - Belső útmutató a Fidesz Harcosok Klubja tagjai számára címmel fut, és amely állítólag a Fidesz megbízásából készült, Menczer Tamás aláírása található az alján, és arra vonatkozóan ad útmutatást, hogy a Harcosok Klubja tagjainak milyen küldetésük van, miként kell küzdeniük,stb. A dokumentumot közéleti influenszerek is posztolták, van olyan bejegyzés, amelyet több mint másfél ezren osztottak meg, de különböző csoportokban is rohamléptekkel terjed, miközben viszonylag kevesen kérdőjelezik meg a valóságtartalmát.

A Harcosok Klubja a kormány legújabb projektje, vasárnap délután Orbán Viktor miniszterelnök és harcostársai látványos műsor keretében jelentették be, hogy januárig százezer digitális harcost toboroznak, hogy a digitális térben is a Fidesz legyen a legerősebb. Az eseményt elég nagy érdeklődés övezi, ugyanis jelenleg nem teljesen tiszta, kik és hogyan léphetnek be a Harcosok Klubjába, hol zajlik a toborzás, és mi is lesz a digitális harcosok pontos feladata.

Ebben a felfokozott hangulatban nem csoda, hogy több olyan információ is terjed, ami állítólagosan már ilyen belső körökből szivárog ki, viszont semmilyen megbízható forrás nem áll róla rendelkezésre.

Ilyen a harcosok Kódexe is, ami váratlanul nagy karriert fut éppen be a neten. Csakhogy van vele néhány probléma, ami alapvetően kérdőjelezi meg a hitelességét.

A szöveg definiálja, hogy ki lehet harcos (családapa, tanár, katona, egyetemista, vállalkozó vagy nyugdíjas), mi a küldetése („biztosítani, hogy Magyarország sorsát ne mások, hanem mi, a magyar nemzet döntsük el”) és mik a napi teendői (röviden: az online térben való harcoskodás).

Már itt gyanús kéne, hogy legyen a dokumentum, ugyanis abban a következő szerepel:

Szemfüles olvasók kiszúrhatják, hogy a harcostársak között feltűnik Novák Katalin és Varga Judit neve is - akik mindketten 2024. február 16-án csekkoltak ki a közéletből, és lemondtak minden pozíciójukról, a kegyelmi ügy hatására. Azóta ugyan Novák Katalin fel-felbukkan, és Varga Juditról is szállingóznak hírek, azonban egyikük sem vállal a Fidesz körül nyilvános szerepet, az pedig jóformán biztosra vehető, hogy nem vesznek részt a Harcosok Klubjában (ahol egyébként felbukkantak rögtön a kezdésnél kétes arcok, de gyorsan le is keverték őket).

Pláne, hogy a dokumentum alján 2025. 05. 20. szerepel dátumként (ami már csak azért is izgalmas, mert maga a doksi tegnap kezdett el aktívan pörögni a közösségi médiában), ráadásul Menczer Tamás aláírásával.

Ez az aláírás már csak azért is megér egy misét, mert kísértetiesen hasonlít arra, ami Menczer Tamás 2021-es vagyonnyilatkozatában lelhető fel.

Csak viszonyításképp, itt van Menczer néhány másik aláírása is, ami fellelhető a neten.

photo_camera A jobb alsó az, ami a vagyonnyilatkozatban is szerepel, és úgy tűnik, a Harcosok Kódexében is fellelhető.

És van még egy gyanakvásra okot adó elem a dokumentum eredetiségét illetően. A szövegben az szerepel:

„A dokumentum a Fidesz megbízásából, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány finanszírozásával készült...”

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) egyike volt az első Pallas Athéné Alapítványoknak, amelyeket az MNB hozott létre. 2013. december 16-án alapították, jogerős nyilvántartásba vételére 2014. január 14-én került sor a törvényszéken. Célja „a közigazgatási, pénzügyi szakemberképzés támogatása, közgazdasági, pénzügyi, valamit interdiszciplináris kutatások elősegítése volt.”

Igen ám, de a PADA 2018.07.05-én jogutódlással megszűnt, feladatait a jogutód Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány vette át.

Ami felveti a kérdést: mégis hogyan finanszírozhatta a Harcosok Kódexének létrejöttét?

Az olyan apróságokon már csak átsiklik az ember a dokumentum olvasgatásakor, mint például M. Péter teljes nevének le nem írása, vagy az, hogy a Tisza Párt TISZA Mozgalom néven fut a szövegben.

Levélben érdeklődtünk a Fidesz-frakciónál, hogy van-e tudomásuk a neten keringő dokumentumról, illetve van-e köze hozzá a pártnak bármilyen módon. Amennyiben válaszolnak, frissítjük a cikket.