Kósa Lajos nem akar Legolászokat és Oráliákat

Törvénymódosítást kezdeményezett Kósa Lajos, a fideszes képviselő azt szeretné, ha változnának a keresztnév-engedélyeztetés szabályai. Azt akarja elérni, hogy ezután a Nyelvtudományi Kutatóközpont helyett a mindenkori kultúráért felelős miniszter dönthessen arról, milyen utóneveket lehessen anyakönyvezni. A törvényjavaslatról hétfőn tárgyalt a parlament igazságügyi bizottsága, majd kedden a plenáris ülésen az általános vitát is lefolytatták róla.

photo_camera Nem akar Legolászt Illusztráció: Kiss Bence/444

Most az a szabály, hogy ennek a kutatóközpontnak egy úgynevezett utónévbizottsága dönt arról, milyen korábban nem bejegyzett néven lehet elnevezni egy gyereket. Tavaly például a Pannilia és a Legolász került be az engedélyezett nevek közé. Kósának ez utóbbival volt baja, de nem tetszenek neki a Kandida és Orália női nevek sem.

A képviselő emellett azt is nehezményezte, hogy több mint kétszáz olyan keresztnév van, amit most senki nem visel. A törvényjavaslat arra is kitér, hogy írói fantázianeveket csak akkor lehessen anyakönyveztetni, ha „a név a magyar vagy az európai névkultúra valamelyik típusát képviseli”. (Magyar Nemzet)