Egy törvényszéki elnök szerint integritási kockázatot jelenthet, ha valamelyik beosztottja részt vesz a bírói függetlenségről szóló workshopon

Gerber Tamás, a Budapest Környéki Törvényszék (BKT) elnöke levelet írt beosztottjainak, amiben nem javasolja nekik, hogy részt vegyenek egy bírói függetlenségről szóló workshopon, írja a 24.hu.

photo_camera Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke (j) és Gerber Tamás, a BKT elnöke a Budapest Környéki Törvényszék új, Hungária körúti épületének átadásán, 2024. november 13-án Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A lap szerint az elnök a törvényszéken dolgozó bíráknak, bírósági titkároknak és fogalmazóknak címezte a levelet.

A BKT elnöke május 19-ei levelében integritási kockázatról ír az Amnesty International Magyarország által szervezett rendezvény kapcsán. Idézte az Amnesty által az egyik törvényszéki bírónak írt meghívólevelet, ami szerint a workshop célja, hogy „a magyar bírák kötetlenül tudjanak eszmét cserélni a függetlenségüket és jogállásukat érintő kérdésekről az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) által elfogadott Varsói Ajánlások kapcsán.”

A felhívás szerint a workshop elsősorban a bíráknak szól, de bírósági titkárok is részt vehetnek rajta. Gerber Tamás ezt nem ajánlotta. Mint írta:

„a BKT integritásfelelőse állásfoglalására figyelemmel nem javaslom a megrendezésre kerülő workshopon a BKT bármely bírája, bírósági titkára, illetve bírósági fogalmazója részvételét, figyelemmel arra, hogy az integritási kockázatot hordoz”.

A törvényszéki elnök szerint ugyan a Bírák Etikai Kódexe rendelkezik a bírák véleménynyilvánítási szabadságáról, de annak terjedelme „nem meghatározott”. Azt is írta, hogy a workshop napirendje és a meghívó több ponton is ellentmondásos, és szerinte a képzésen való részvétel anyagi feltételei önmagukban is integritási kockázatot jelentenek.

Gerber a szabályzatnak arra a részére hivatkozik, ami szerint az integritást sértik azon egyéb tevékenységek, amik a bíró vagy az igazságügyi alkalmazott függetlenségét, pártatlanságát veszélyeztetik. Azt is említi, hogy a bíró a szolgálati viszonyán kívül nyilvánosan nem fogalmazhat meg véleményt bíróság előtt folyamatban lévő vagy folyamatban volt ügyről, különös tekintettel az általa elbírált ügyekre.

Gerber hozzátette, hogy amennyiben BKT valamely alkalmazottja mégis részt venne a workshopon, köteles úgy eljárni, hogy részvétele és nyilatkozata ne sértse a BKT integritását, „és azzal nem veszélyeztethetik a függetlenségüket és a pártatlanságukat”.

A Szabad Európa arról írt, hogy Gerber a BKT élére történő kinevezése után nem sokkal, 2019 februárjában rendkívüli vezetői értekezletet hívott össze, ahol bírálta a bírói érdekvédelmi civil szervezetet a Magyar Bírói Egyesületet (MABIE). Emellett a törvényszék igazgatási vezetői részére átadta a MABIE területi szervezetének tagnévsorát, az érintett 51 bíró adószámával együtt, azzal a felhívással, hogy ő kilépett az egyesületből és mindenki gondolja meg, hogy akar-e a tagja maradni. Gerber listázását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) törvénytelennek minősítette és a törvényszékre 3 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki.