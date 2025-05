223 embernek adta el ugyanazt a nem létező játékkonzolt a szabolcsi férfi

Két évvel ezelőtt fordult a rendőrséghez egy tolnai férfi azzal, hogy átverték: egy internetes adok-veszek oldalon egy játékkonzolt akart vásárolni, üzenetekben mindent meg is beszéltek az eladóval, így át is utalta a megadott bankszámlára a kialkudott összeget. A termék azonban soha nem érkezett meg, az illető felszívódott a pénzzel. Ezután többen is bejelentést tettek, és a szekszárdi nyomozók végül egy akkor 26 éves csarodai férfihez jutottak, akiről kiderült, hosszú ideje abból élt, hogy másokat becsap. Két vezető virtuális piacon hirdetett, de helyi adok-veszek csoportokban is eladásra kínálta sosem volt portékáit. A bizonyítékok szerint országszerte legalább 223 sértettet vert át.

A férfi 12 számlát nyitott, kimondottan a kicsalt pénzek fogadására. Az ügyfelekkel nagyjából ötven telefonszámon tartotta a kapcsolatot, mindig újabb és újabb készülékeket használt, ezzel is próbálta megnehezíteni, hogy a nyomára bukkanjanak. Az eddigi adatok szerint csaknem 7,8 millió forint kárt okozott, ebből kevesebb mint félmillió kerülhetett vissza a megkárosított áldozatok némelyikéhez. Gyanú merült fel arra is, hogy egy falubeli nő is a fiatalember segítségére volt a csalárd ügyletek során, de vele szemben külön eljárás indult.

(Police.hu)