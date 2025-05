A kormány civilnek nevezett pályázatán hoppon maradtak a törökországi földrengés hős embermentői, miközben a Vitályos Esztert támogató szentendrei álcivilekre újra közpénzeső esett

Jó néhány, valóban civil szervezetnek tűnő civil szervezet hiába pályázott a Városi Civil Alapnál támogatásra.

A Gulyás Gergely miniszter által kiírt pályázaton forráshiányra hivatkozva dobták vissza a kérelmeket.

Szentendrén így jártak az önkéntes tűzoltók és a törökországi földrengés utáni mentésben résztvevő kutató-mentők is.

Miközben ugyanezen a pályázaton a szintén szentendrei fideszes álcivil szervezetek a kutató-mentők által terepjáró-felújításra kért pénz sokszorosát kapták meg.

Szentendrén a helyi önkéntes tűzoltók hiába pályáztak a Városi Civil Alapnál, forráshiány miatt nem kaptak pénzt. Ezt egy keserű posztban meg is osztották csütörtökön.

Nem csak az önkéntes tűzoltóknak nem jutott pénz. A szintén Szentendrére bejegyzett, a törökországi földrengés mentési munkálataiban itt ismertté vált Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat kérelmét is visszadobták. Ők 2,5 millió forinthoz szerettek volna hozzájutni, hogy felújíthassák a terepjárójukat, de forráshiányra hivatkozva elutasították a pályázatukat.

Mint írják: „Őszintén nem tudjuk, hogy mi a fenét kellene még tennünk azért, hogy az elvégzett munkánk jelentősége szemet szúrjon azon a szinten, ahol a döntések születnek. 20 éve, 0-24 órában, térítésmentesen életeket mentünk és amikor segítséget kérünk egy pályázat formájában, akkor nincs elég forrás a munkaeszközünk felújítására”.

Pedig ment Szentrendére pénz bőven

Olvasóink hívták fel a figyelmet, hogy eközben Szentendrén vannak sikeresen pályázó fideszes álcivil szervezetek.

Sokkal sikeresebben pályázott az önkéntes tűzoltóknál és a kutató-mentőknél a szintén szentendrei Fulco Deák Egyesület. Nemcsak most nyertek, hanem a Városi Civil Alap mind a négy eddigi kiírásában. Ezt a sorozatot produkálták eddig: 15 millió+ 6 millió + 8 millió + most 8,4 millió.

A szervezet elnöke fideszes politikus. Török Balázs a város korábbi alpolgármestere, jelenleg a Fidesz helyi elnöke. A Gulyás-féle pályázaton anyagilag rendszeresen megtámogatott egyesület vezetésének a tagja Petricskó Zoltán is, aki fideszes támogatással indult tavaly a polgármester-választáson (amit elveszített ugyan, de a képviselő-testületben tag lett) és Pintér Ádám volt fideszes képviselő.

Szintén rendszeresen kap támogatást „civilként” a Szentendre Barátai Egyesület. Az eddigi sikereik millió forintban: 11+5+8, ehhez a 24 millióhoz jött most még 8,25 millió.

Ők voltak a szervezői például ennek a márciusi eseménynek.

Kifejezetten aktívak, Orbán Viktor poloskás beszédét is személyesen hallgatták meg március 15-én.

De nem maradt ki az október 23-i rendezvény sem, más program kárára.

Olyan sűrűséggel jelennek meg a rendezvényeiken a kormánypárti politikusok és a fideszes holdudvar tagjai, mintha a köztévé szentendrei stúdióját üzemeltetnék.

A szavazás napján pedig egyértelmű volt az üzenet:

Tartottak közös rendezvényt a fideszes polgármesterjelölttel, megosztották a posztját is a választás idején, és ugyanilyen szoros volt az együttműködésünk Vitályos Eszterrel is 2022-ben, amikor a fideszes politikus parlamenti mandátumért szállt harcba.

És ha már Vitályos.

A nyertes „civilek" között van az Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesület is. Ők nem a Városi Civil Alaptól, hanem a Falusi Civil Alaptól kaptak a héten 2 millió forintos támogatást. (Innen kapott Orbán Viktor eddig nagyon sok tízmilliárd forintot elégető Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványa is 7 millió forintot.) Az Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesület alapítója az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetségnek. Aminek szintén alapítója a pár bekezdéssel feljebb már bemutatott, igen élénk Fulco Deák Egyesület, a szövetségnek is a helyi Fidesz elnök a vezetője.

És ez az egyesület ölelte körül Vitályos Eszter kampányát is.

link Forrás

Pompás színes kampányújságot is kiadnak, főszerepben Vitályos Eszterrel. Ez a tavaly májusi.

Ízelítő:

Még egy pillanatra visszatérve a most hoppon maradt Kutató-Mentőkhöz. Ami még érthetetlenebbé teszi a döntést, hogy Vitályos Eszter több alkalommal is posztolt róluk a Facebookon. Itt például - ahol Mészáros Lőrinc adományát adják át - a szívének oly fontos szervezetként beszélt róluk, és felhívta a figyelmet az önkéntesség és a társadalmi felelősség rendkívüli fontosságára.

És felbukkant mellettük akkor is, amikor hazaértek a törökországi embermentésből.

Miközben a kutató-mentők forráshiányra hivatkozva nem kaptak 2,5 millió forintot a terepjárójuk felújítására, a két szentendrei álcivil szervezet ugyanazon a pályázaton 16,6 millió forintot kapott.

Miért így osztanak?

Még a negyedik pályázati kör kiírásakor írtunk arról, hogy kik lesznek a várható nyertesek, a szerdán megjelent eredményekből tényleg elég sokat eltaláltunk. (Az előző három kiírás alapján készült összegzésben a Válaszonline arra jutott, hogy a legsikeresebben pályázók majdnem 90 százaléka - közvetlenül vagy közvetetten - köthető a Fideszhez.)

A kormány azután indította be ezt a rendszer, hogy 2021-ben kidobott az ablakon 77 milliárd forintot. A kormány azért mondott le a Norvégia, Izland és Liechtenstein által finanszírozott - a közös EU-s piac megnyitása miatti - támogatási projektről, mert nem fogadta el, hogy ebből magyar civil szervezetek között úgy osszanak el 4 milliárd forintot, hogy arra nincs befolyása. A 4 milliárdot nem lehetett leválasztani a 77 milliárdból, így az egész ment a kukába.

A norvég pénzek kezelésére pályázaton kiválasztott Ökotárs Alapítvány szúrta a kormány szemét. Ellenük bősz sorosozással már évekkel korábban megindult a támadás Lázár János vezetésével, volt ott minden: hatósági vegzálások, rendőrségi erődemonstráció, adószám-felfüggesztések, közben pedig egymást érték a lejáratócikkek és szivárogtatások a kormányközeli sajtóban. Lázár János arról beszélt, hogy a norvégok meg akarják buktatni a magyar kormányt. (Az Ökotárs itt szedte össze részletesen, hogy milyen logika alapján osztották ők a pénzeket.)

A kormány ezután döntött úgy, hogy a Miniszterelnökség által biztosított forrásból meghirdeti a 4,4 milliárdos Városi Civil Alapot, amit először 2021-ben, aztán 2022-ben és 2023-ban is kiírtak, már megemelt, 4,8-4,8 milliárdos kerettel. A 2025-ös keret szintén 4,8 milliárd.

A győztesek listáját a közeljövőben alaposabban feldolgozzuk majd. Ha ismerős valamilyen szervezet, írja meg nekünk a megirom@444.hu-ra. Sok tippet kaptunk már most is az olvasóinktól, ezeket köszönjük.