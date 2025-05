Mészáros Lőrinc már megint megmásfélszerezte a vagyonát, miközben a magyar GDP-növekedés 0,1% volt

Mészáros Lőrincnek az elmúlt egy évben több mint 430 milliárd forinttal nőtt a becsült vagyona, ezzel már összesen 1422 milliárd forintja van - derül ki A 100 leggazdagabb magyar csütörtökön megjelent 2025-ös kiadásából. Mészárosnak ezzel egy év alatt másfélszeresére nőtt a vagyona, 2022 óta, három év alatt pedig megtriplázódott.

photo_camera Mészáros Lőrinc látogatása a parlamentben. Fotó: Németh Dániel

2015-ben, Simicska Lajos bukása előtt Mészárosnak még csak alig 8 milliárdja volt, vagyis azóta, hogy a korábbi gázszerelőből lett üzletember lett a NER első számú trezorja, papíron majdnem 200-szorosára nőtt Orbán Viktor falubélijének a vagyona.

Ezzel Mészáros Lőrinc Magyarország GDP-jének körülbelül az 1,6 százaléka felett diszponál.

Apró érdekesség, hogy míg Mészáros Lőrinc ebben az újabb fantasztikus évben közel 50 százalékos vagyonnövekedést realizált, a magyar GDP a KSH adatai szerint 0,1 százalékkal nőtt.

Így sem Mészáros növelte azonban a legnagyobb arányban a vagyonát 2024-ben, őt két tehetséges üzletember is megelőzte, akik egyetlen év alatt majdnem megduplázták a vagyonukat. Az egyikük Tiborcz István, aki a tavalyi 100 milliárd után most már közel 200 milliárd forintos vagyonnal rendelkezik a becslés szerint, ezzel Orbán Viktor veje már Magyarország 11. leggazdagabb embere.

photo_camera Fotó: Orbán Ráhel/Instagram

Vele csak egy valaki tudta tartani a lépést: az a Jászai Gellért, aki márciusban együtt nyaralt a Maldív-szigeteken Orbán Sárával és családjával.

photo_camera Jászai Gellért a reptéren, a Maldív-szigetekről jövet. Fotó: Németh Dániel/444

A 4iG most már Elon Muskkal is összehozott vezérigazgatója úgy lépett előre a 8. helyre, hogy tavaly ő is megkétszerezte a vagyonát, így már 260 milliárd felett jár. Jászainak ráadásul újabban minden éve kiugró: az elmúlt négy évben 900 százalékkal gazdagodott, amivel lekörözi még az ebben a tekintetben második Tiborczot is.

Az aktuális toplistán Mészárost Csányi Sándor követi, de az OTP félig-meddig leköszönő vezérének hiába van 800 milliárdja, egyre messzebb kerül Mészárostól, akivel 2023-ig még tartotta a lépést.

A magyar toplista további helyezettjei között még jó páran vannak, akik nagyon szorosan vannak bekötve a NER-be. A lista 5. helyezettje a pornómilliárdosból politikai vállalkozóvá is avanzsáló Gattyán György, 6. a Szijjártót is megjachtoztató dunaaszfaltos Szíjj László, a 7. a Tiborcz-cal is rendszerszerűen üzletelő, januárban azonban a bíróságon elítélt Jellinek Dániel, aztán jön Jászai, majd Széles Gábor, Garancsi István és Tiborcz.

A leggazdagabb magyar nő Schmidt Mária, akinek a családjával együtt 133 milliárdos vagyona van, ezzel a Schmidt-Ungár család a 17. A 100 leggazdagabb magyar becslése szerint.