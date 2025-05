A Harvard bepereli a Trump-kormányt a külföldi diákok kitiltása miatt

Perel az amerikai Harvard Egyetem, miután Donald Trump kormánya leállította a külföldi diákok felvételét az intézménybe, írja a BBC. A kereset szerint kirívóan törvénysértő volt az intézkedés, amelyet a kormányzat részben arra alapozott, hogy a Harvard szerinte nem tett eleget az antiszemitizmus elleni küzdelemért.

photo_camera Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Az egyetem visszautasítja a kormány vádjait, és megtorlásnak nevezi az törvényt, „amiért nem vagyunk hajlandók feladni akadémiai függetlenségünket, és alávetni magunkat a szövetségi kormány tantervünk, oktatóink és hallgatóink feletti ellenőrzésének”.

A törvény nagy érvágás lehet az intézménynek, hiszen az egyetem beiratkozási adatai szerint idén mintegy 6800 nemzetközi hallgató járt a Harvardra, ami a hallgatói létszám nagyjából 27 százaléka.

Nem az első büntetés

A kormány már korábban is próbálta akadályozni a Harvard működését: május elején a kutatási finanszírozásokat akarták blokkolni azzal az indokkal, hogy Az indoklás szerint a massachusettsi Cambridge-ben található egyetem nem tartja be a szövetségi előírásokat, miközben hatalmas állami támogatásban részesül és több milliárd dolláros alapítványi vagyona is van.

Az amerikai kormány szigorúan fellép a baloldali liberális irányultságú, a Trump adminisztráció szerint a „woke ideológia” keretében származás, nem, vagy bőrszín alapján pozitív diszkriminációt folytató egyetemek ellen. A Harvard – más egyetemekkel ellentétben – nem hajlandó teljesíteni Washington követeléseit, például a felvételi eljárások, a magatartási szabályok és a személyzeti döntések tekintetében.

Miután az egyetem elutasította a vonatkozó követeléseket, a kormány már jelentős összegeket fagyasztott be: 2,2 milliárd dollárt a több évre szóló szövetségi támogatásból, valamint körülbelül 60 millió dollárt az egyetemmel kötött folyamatban lévő szerződésekből. Az amerikai média szerint összesen körülbelül 9 milliárd dollár állami támogatás forog kockán.