Begombázott varjak

Klubok

2025 eddig nem úgy alakult, ahogy Orbán tervezte, ezért most digitális harcba hergeli a híveit a Tisza ellen: videóriportban mutattuk be az elmúlt időszak történéseit.

Péntek reggel jelent meg riportunk Ivádról, a településről, ahonnan egy elítélt pedofil is elutazott a polgármesterrel az Orbán-féle toborzóeseményre. A helyiek szerint a falu vezetője fogja „elvinni a balhét”, pedig szerintük azok, akik ott ültek vele, „mind tudták Tamás múltját”.

A független sajtó és a civil szervezetek ellen bevezetni tervezett nagytakarításos törvénnyel kapcsolatos hír volt, hogy Kocsis Máté most épp azt sietett tisztázni, hogy szerinte a törvény nem is vonatkozna az influenszerekre (nem mintha a törvénytervezet szövege alapján ez világos lenne), a Lakmusz arról írt, hogy hiába hivatkozik Lánczi Tamás az amerikai ügynöktörvényre, az teljesen máshogy működik, mint a magyar változat. A törvény miatt tiltakoztak a szakszervezetek is, míg a Kúriát vezető Varga Zs. András azon borult ki, hogy a Magyar Bírói Egyesület kritizálta a törvényt. Többek között a törvény miatt is, de 26 EP-képviselő már a magyar uniós pénzek teljes befagyasztását szorgalmazta.

A teljesen eltorzult hazai nyilvánosságviszonyokat jelezte az is, hogy ismét kiderült, a kormánypárti költésekhez képest eltörpül az az összeg, amit az ellenzéki pártok és a kormánytól független szereplők költöttek politikai hirdetésekre Facebookon, míg az oltásregisztrációs email-címekre most ukránozós leveleket küldött a kormány, lejáratókampányról és eltűnt szavazólapokról írnak benne.

Sok vita zajlik arról, pontosan mi is az a rendszer, amiben élünk, míg a rendszer egyik öndefiníciója szerint ezt kereszténydemokráciának kéne tartani. Húsz pontban mutattuk be, hogyan is néz ki ez a mindennapokban. És ha már kereszténydemokraták: meglepő hír volt csütörtökön, hogy Semjén Zsolt stílusa miatt mondott le a KDNP egyik elnökségi tagja.

És hír volt még itthonról, hogy

Pénzek

Továbbra sem akar talpra állni a magyar gazdaság: a költségvetés teljesen elszállt, a kormány már 1683 milliárddal többet költött, mint április végéig kellett volna, közben kiderült, hogy 12,1 százalékkal zuhantak a beruházások az első negyedévben. Gazdasági jellegű hír volt, hogy Varga Mihályék 266 dolgozót küldenek el az MNB-ből, valamint hogy Győrből Ingolstadtba viszi a termelés egy részét az Audi.

Világ dolgai

Írtunk arról csütörtökön, hogy áll a bál Franciaországban, miután kiderült, hogy még a legpatinásabb vizek sem azok, aminek látszanak: 200-400-szoros áron árult Perrier néven vizet a franciáknak a Nestlé éveken át. Ez már önmagában botrány, csakhogy mint kiderült, mindezt a kormányzat tudtával, büntetlen tették. Emellett foglalkoztunk azzal a kutatással is, mely során alaposan begombázott harminc pap.



Hír volt, hogy miközben az EU kitiltotta az orosz műtrágyát, az ukrán pénzügyminiszter arra kérte az EU-t, hogy szálljon be a hadseregük finanszírozásába, valamint hogy

Varjak

Varjúhisztériaügyi nyomozással is jelentkeztünk tegnap, váratlan személyes és tacskós szálakkal.