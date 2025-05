Már a nyolcadik bebörtönzött ellenzéki halt meg Fehéroroszországban

Fehérorosz jogvédők szerint meghalt a börtönben Valentin Stermer, akit nyolc internetes kommentért ítéltek öt év letöltendőre. A 61 éves üzletember ezekben kritizálta az orosz agressziót és ezzel megsértette az orosz hadsereget, továbbá a vád szerint sértő megjegyzéseket tett Lukasenka elnökre és egy „szélsőségesnek” minősített csoporttal is kapcsolatba hozták.

photo_camera Fotó: Charter 97

Beszámolók szerint Stermer agyvérzést kapott, mielőtt bekerült a kemény körülményeiről hírhedt, Sklou PK-17 nevű börtönbe, hiába volt láthatóan legyengülve, továbbá járni és beszélni is nehezen tudott. Továbbra is dolgoztatták, és egy esést követően a karja is megsérült, orvosi ellátást azonban nem kapott.

A halálának pontos körülményei nem ismertek, így az sem, kórházba került-e, vagy a börtönben halt meg, csak az, hogy 2025 elején történt a haláleset. Valentin Stermer már a nyolcadik halálos áldozata Aljakszandr Lukasenka egyre keményebb diktatúrájának.