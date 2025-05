Több száz MBH-s ügyfelet károsítottak meg, a bank hárítja a felelősségét az ügyben

Az utóbbi két hónapban több mint 600 MBH-s ügyfelet károsítottak meg – írja a 24.hu. Nem tudni, hogy pontosan mekkora összeget loptak el a csalók, a kár már az elején 100 millió forintnál is több volt.

A módszer ugyanaz: az ügyfelek tudta nélkül végeztek banki műveletet a bank mobilapplikációján keresztül, csakhogy az érintettek egy része nem is telepített ilyet, van, akinek a telefonja sem alkalmas rá. A bank rendre azzal hárította a panaszukat, hogy súlyos gondatlanságukkal hozzájárultak a tranzakciókhoz, csakhogy ezt az érintettek vitatják.

Az egyik károsult a 25 éve működő H 2 O Sportegyesület, amelynek a működése is veszélybe került. Az egyesület elnöke, Hámori Zsuzsanna szinkronúszó azt mondta, náluk szigorú keretek között történik az utalás, a folyamatot többen felügyelik. Aznap, mikor megkárosították őket, megpróbáltak belépni a számítógépen a hivatalos MBH netbanki oldalon. Megkapták a belépéshez szükséges kódot sms-ben, de az oldal azt írta ki, az azonosítás folyamatban van. Nem tudtak belépni, így utalni sem tudtak.

photo_camera Fotó: Sora Shimazaki/Pexels

Aznap nem próbálkoztak többször, de három óra múlva a bank küldött egy sms-t, hogy a NetBankár felületüket letiltották gyanús utalások miatt. Felhívták a bankot, ekkor tudták meg, hogy 2,07 milliót utalt el valaki el a számlájukról hét részletben. Közölték, hogy ezt nem ők kezdeményezték, kérték a pénz visszahívását és a netbanki felület letiltását. Pár nap múlva kiderült, ez nem történt meg. A panaszukra a bank 15 nap múlva válaszolt, azt írták, hogy az egyesület hozzáférést adott a csalóknak, hogy mobilappot létesíthessenek, és azon keresztül történtek meg az utalások.

Így a bank szerint az ügyfél a hibás, így nem jár kártérítés sem.

Hámori Zsuzsanna a lapnak azt mondta, „az egyesületnek nincs mobilappja, és nem adtak hozzáférést senkinek a banki adataikhoz. Az applikáció beüzemeléséhez sem rendszerüzenetet, sem letöltést igazoló üzenetet, sem jelszót nem kaptak, és az emailcímükre sem érkezett üzenet, hogy az applikációt aktiválták.”

Egy másik olvasó arról beszélt, tudtuk és hozzájárulásuk nélkül 24 milliót utaltak el a családi kft. számlájáról. Ők kaptak egy sms-t a banktól, hogy valaki el akar utalni a számlájukról 500 ezer forintot. Ekkor felhívták a bankot, hogy az utalást nem ők kezdeményezték. A számlát letiltották, és ekkor derült ki számukra, hogy az egyenlegük döntő része már eltűnt.

A korábbi utalásokról semmilyen értesítést nem kaptak a banktól. Egy horgászegyesületet 4,5 millióval károsítottak meg még márciusban. Ők véletlenül egy hamis oldalra léptek be, ahol megadták a felhasználónevüket és a jelszavukat. Miután a képernyőn nem jelent meg a belépő oldal, kiléptek. Nme észlelték, hogy kaptak volna sms-t a belépési kóddal. Egy perccel később újra próbálkoztak, akkor már a hiteles banki oldalon, ahol új belépési kódot kaptak és sikerült belépniük. Később még egyszer beléptek, amihez újabb kódot kaptak sms-ben. A számla akkor rendben volt, utána kezdtek el utalgatni róla ismeretlenek. A pénzből 1 millió forint egy vétlen embernél landolt, aki fel is hívta az egyesületet, hogy miért utaltak neki pénzt három részletben. Mindez hétvégén történt. Az egyesület vezetője felhívta a bankot, ekkor derült ki számára, hogy megkárosították őket. A tranzakciókról semmilyen értesítést nem kapott. A bank az ő panaszukat is azzal utasította el, hogy a csalók mobilappot hoztak létre, amihez mindent megadott az egyesület elnöke. Csakhogy ő azt mondja, nem kért és nem is kapott az app létrehozásához kódot a telefonjára, így nem is tudta azt megadni senkinek. Appjuk a mai napig nincs.

Az érintettek nemcsak a banknál tettek panaszt, és ügyvédi felszólításban kérik, a bank bizonyítsa állítását, feljelentést is tettek a rendőrségen. Az ORFK nem vezet külön nyilvántartást erről, de válaszuk szerint „a jelenség érzékelhető méretűvé vált”, és az MBH Bank Nyrt. ügyfeleit érintően több ügyben folyik a nyomozás.