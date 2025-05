Trump képeket mutatott a dél-afrikai elnöknek a „fehér népirtásról” bizonyítékul, csak ezek másik országban készültek

Donald Trump amerikai elnök szerda este feszült hangulatú megbeszélést folytatott Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkel az Ovális Irodában. Ezen Trump a dél-afrikai fehérek elleni „tömeges gyilkosságok” bizonyítékaként olyan képeket mutatott be, amelyek a Kongói Demokratikus Köztársaságból származtak.

„Ezek mind fehér farmerek, akiket eltemetnek” - mondta Trump, miközben egy képekkel kísért cikk kinyomtatott változatát tartotta a magasba. A cikkhez mellékelt kép valójában egy, a Reuters által február 3-án közzétett és a hírügynökség tényellenőrző csoportja által ellenőrzött videófelvételből lett kivágva, amelyen humanitárius munkások hullazsákokat emelnek a kongói Goma városában. A kép a Reuters felvételeiből származik, amelyeket a Ruanda által támogatott M23 lázadókkal vívott csaták után készítettek.

A találkozó egy másik pontján Trump egy olyan videó lejátszásával támadta Ramaphosát, amely szerinte bizonyítja, hogy Dél-Afrikában népirtást követnek el a fehérek ellen. A felvételen Trump állítása szerint több mint ezer fehér farmer fehér keresztekkel megjelölt sírja látható. A felvétel - amely a dél-afrikai Newcastle és Normandein kisvárosokat összekötő országúton készült - valójában egy emlékhelyet, és nem sírokat mutatott. Ezt az a Rob Hoatson mondta el a BBC-nek, aki létrehozta ezt az emlékhelyet.

A Trump által szerdán levetített videó több hamis állítást és félrevezető képsort tartalmazott, célja pedig az volt, hogy alátámassza az elnök ajánlatát, aki menedéket nyújtana az állítólag üldözött dél-afrikai fehér farmereknek. A Fehér Ház szerint a videó a „fehér genocídium” bizonyítéka, noha ezt az összeesküvés-elméletet évek óta cáfolják, és leginkább szélsőjobboldali körökben terjed.

A videóban szerepelt Julius Malema is, az EFF nevű radikális baloldali párt vezetője, akit Trump tévesen kormánytisztviselőként mutatott be, mintha a fehér kisebbséggel szembeni uszító szavai hivatalos álláspontot tükröznének. Malema pártja ugyanakkor csupán 9,5 százalékot ért el a legutóbbi választáson, és Ramaphosa kormánykoalíciója épp az ő hatalomra jutásukat igyekszik megakadályozni. A dél-afrikai elnök washingtoni látogatásán a kapcsolatépítés volt a cél, miután Trump az utóbbi hónapokban többször is bírálta országát földtörvényei, külpolitikája és a fehér kisebbség helyzete miatt.

(via Reuters, Guardian)