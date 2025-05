A hidegfrontnak annyi, a jövő héten már 25 fok is lehet

A borongós, többfelé csapadékos időjárást okozó hidegfront szombaton kelet, északkelet felé távozik, vagyis egyre több napsütés jön, újabb melegedés kezdődik, írta az Időkép.

photo_camera Illusztráció: DENIS CHARLET/AFP

Szombat reggel északkeleten még eshet, de ott is hamar megszűnik a tartós csapadék. A Dunántúlon már derült lesz az ég, napközben keleten is szakadozik a felhőzet, legtovább a Tiszántúlon maradnak a felhők, helyenként futó záporok előfordulhatnak. Melegünk annyira nem lesz, mindössze 13-20 fokot mérhetünk a délutáni órákban, amit a szeles időben még egy kicsit hűvösebbnek is érezhetünk.

Vasárnap jelentős eső már sehol várható, napos-gomolyfelhős, az ország keleti felén többfelé még szeles időben lesz részünk. Hajnalban meglehetősen hűvös lesz, az északi fagyzugos völgyekben talajmenti fagy is lehet, de napközben már 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.

A lassú melegedés a jövő hét első napjaiban is folytatódik, akár 25 fok is lehet majd.