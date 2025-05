Szlovák kormánypárt kérne kártérítést Ukrajnától

A koalíciós Szlovák Nemzeti Párt (SNS) szerint Szlovákiának joga van pénzügyi kompenzációt követelni Ukrajnától. Ezért arra szólítja fel Robert Fico miniszterelnököt, hogy a következő Európai Tanács-ülésen kezdeményezze Ukrajna ásványkincseinek megosztását. Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője azt mondta: „A történelem során még egyetlen állam sem írt alá olyan szerződést, mint amilyet Zelenszkij elnök az Egyesült Államokkal kötött. Az Európai Unió által nyújtott segítség volumenében megközelíti az USA támogatását. Ha Ukrajna minden ásványkincsét átadja az USA-nak, akkor nem lesz miből visszafizetnie az európai államok segítségét.” Hozzátette, az ásványkincsek kizárólagos hasznosításának joga az USA részéről Ukrajnával szemben logikátlan és etikátlan.

Hétfőn az SNS elnöke, Andrej Danko hivatalosan is előterjeszti az igényt Ladislav Kamenický pénzügyminiszternek. Arra kéri, számolja ki részletesen Ukrajna támogatásának költségeit, és készítse el az ezekhez szükséges háttéranyagot a miniszterelnök számára. A Fico-kormány márciusban állította le Ukrajna támogatását. Az SNS szerint Szlovákia lehetőségeihez mérten több mint hárommilliárd euróval segítette Ukrajnát.Ezért gondolják úgy, hogy Szlovákiának is pénzügyi kompenzációt kell kapnia, ahogyan azt az USA is elérte.

photo_camera Andrej Danko, az SNS elnöke és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Moszkvában Fotó: HANDOUT/AFP

„Ha Ukrajna már úgy döntött, hogy fizet az USA-nak a konfliktus során nyújtott segítségért az Orosz Föderációval szemben, érthetetlen, miért nem jár el ugyanígy az Európai Unióval szemben is” – mondta Škopcová. Az SNS bízik benne, hogy Fico miniszterelnök ezt a kérdést felveti a következő kormányfői találkozón, hogy azok az Európai Unió vezetéséhez forduljanak. (SME)