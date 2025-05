Rendőri intézkedés közben eltört a nyakcsigolyája egy férfinak Szegeden. Három héttel később meghalt a kórházban.

A neten elkezdett terjedni egy videó az intézkedésről.

A férfit az új drogkampány miatt meghirdetett Delta-program keretében vették őrizetbe.

A család feljelentést tett, a rendőrség szerint viszont ők mindent jól csináltak.

Rafael Zoltán 56 éves volt és 55 kiló, amikor március 26-án a szegedi Katona József utca és a Hajnal utca sarkán 12 rendőrrel találta szemben magát. „Egy barátunk hívott, hogy Szofira ráugrottak a rendőrök, mert látta a kocsiból” – emlékszik vissza Zoltán egyik testvére arra a napra. A Szofi a családi beceneve volt, gyerekkorában ragadt rá. Nem Szegeden élnek, másfél óra volt, amíg beértek a városba, de Zoltán még mindig ott feküdt a rendőrségi kisbusz mellett az utcasarkon.

Két mentőt is hívtak neki a rendőrök, mert az elsőben nem volt felszerelés, amivel el tudták volna látni. A másodikkal már egy szakorvos is jött. A nővére is bement vele a szegedi kórházba, de először a rendőrök nem engedték neki, hogy beszéljen Zoltánnal. Azt meséli, csak azután láthatta a testvérét, hogy kétségbeesetten kiabálni kezdett, hogy ha nem állnak el az útból, odahívja a sajtót. „Aztán az orvos mondta, hogy vagy megmarad, vagy nem. Erre az összes rendőr eltűnt” – mondta, amikor május 22-én a családot képviselő ügyvéd szegedi irodája előtt találkoztunk.

Zoltánt kétszer is műtötték, a második után nem tért többet magához. A nővére a két műtét között vette fel a telefonjára azt a videót, amit a történetről először beszámoló Tények riportjában lejátszott a kamerák előtt. A képernyőn közelről látszik Zoltán véraláfutásoktól torz arca, nyakmerevítő van rajta és oxigénmaszk, azon keresztül beszél, nehezen, mint akinek a tüdején ülnek.

– Megvertek?

– Igen.

– Lenyomtak, a fejedet piszkálták, odacsapták?

– Oda.

A családja ekkor beszélt vele utoljára. Rafael Zoltán 25 nappal később a kórházban a nyakcsigolyatörése szövődményeibe belehalt. Az ügyet a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja. A 12 rendőrt, akik jelen voltak Zoltán elfogásakor, máig csak tanúként hallgatták meg.

photo_camera Itt állt a rendőrségi kisbusz Fotó: Bankó Gábor/444