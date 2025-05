Borízű hang #223 [hosszú, jutúbos]: Sulyok Tamás visszaviszi a kredencet a Mazsihisznek

Hoppácska! Hoppácska! Héló-héló-héló! Eleddig is meglehetősen színesnek-szagosnak nevezhető, a lehető szélesebb értelemben vett szakmai és közönségsikereket halmozó, piacvezető műsorunk a lehetetlennel határos módon újabb szintre tudta emelni eddig is csimborasszó jellegű önmagát, és ezentúl audiovizuális formátumban is megtekinthető az egyik népszerű videómegosztó platformon.

A videós Borízűnek is lesz (sőt: van) hosszú, előfizetői változata, és rövidebb, ingyenes. Az előfizetős itt, a 444-en megjelenő cikkekből érhető el, szombatonként jelenik meg, az ingyenes meg hétfőn, a 444-en és persze a Youtube-on. Praktikus „bekövetni” a 444 YT-csatornáját!

00:30 Isten nem ver vőfélybottal. A Magyar Péter-időszámítás. Winkler Róbert a Partizánban. A Ferrari jelentősége a NER-ben és a világban. Gucci, Prada és Hermés.

05:57 A Hummer halálának okai. Big Shaq big járműve.

08:13 Szolgálati közlemények: lesz élő, van merch. Pontosan mikor tiltanak be? Sulyok Tamás visszaviszi a kredencet a Mazsihisznek.

11:48 Dicséret Uj Péternek a jogászkodó autokráciáért, amit nem is ő talált ki. Winkler Róbert a Teljes Terjedelemben rágalmazta Bede Mártont, de most elnézést kér.

14:55 Séta Magyar Péterrel. Alliteráció Gandhival. A megfelelő szakaszválasztás. Magyar Péter pocakja.

19:19 Tokaszalonna és egy szakajtó pogácsa. A pillecukor-kísérlet Kamerunban. Fotósfitness és újságírófitness. Spartathlon.

24:38 Léteznek kiábrándult fideszesek. 2018: Orbánnak nemsokára döntenie kell: bekeményít vagy elengedi a hatalmat. Út a politikai erőszakba.

27:54 Gorka Sebestyén észt oszt. Az intellektuális különbség Kína és Amerika közt. Az ember, aki a Corvinuson tanult terrorizmust.

34:41 Rogán és a kémügy. Aktuális autósüldözés néhány forintért.

39:55 Incelek a sportpályákon. Ashton Hall, a kámzsás fitnessinfluenszer.

44:02 Incelkategóriák. Lábszáreltörés, hajbaeültetés, looksmaxxing. Mar-a-Lago face. Brazil fenék, török haj, orosz ajak.

47:50 Választás Romániában. Lehet, hogy néha érdemes belenyúlni a demokráciába. Nicusor Dan két győzelme a matekolimpián.

51:25 Uj Pétert megalázta egy bikinis nő, majd karambolozott. Madness-póló az NBA-ben.

55:43 Belga: Nemzeti dal. Nirvana: Live at the Paramount Theatre. Öreg punkok fesztiválja. Anti-Nowhere League: So What. Charlie Harper 80. születésnapja.

61:04 Szombaton este tízkor Felcsúton tali.

