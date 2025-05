Meghalt Sebastião Salgado világhírű brazil fotós

Pénteken 81 éves korában meghalt Sebastião Salgado világhírű brazil fotóművész és környezetvédő, írja az AP hírügynökség. „Sebastião kamerájának lencséjén keresztül fáradhatatlanul harcolt egy igazságosabb, emberségesebb és környezettudatosabb világért” – áll családja közleményében. Eszerint 2010-ben, Indonéziában kapott el egy különleges maláriafajtát, amikor Genesis című projektjén dolgozott. Tizenöt évvel később a betegség szövődményei súlyos leukémiához vezettek, ami végül a halálát okozta.

Salgado 1969-ben a katonai diktatúra miatt költözött Franciaországba. Párizsban 1973-ban, évekkel a közgazdasági diplomája megszerzése után kezdett el fotózni, első profi munkái 1974-ben készültek.

photo_camera Fotó: MARIO TAMA/AFP

Salgado művészetét a fekete-fehér képi világ, a gazdag tónusok és az érzelmileg megrendítő jelenetek jellemezték. Legemlékezetesebb felvételei gyakran mélyszegénységben élő közösségekben készültek. Ilyen például az Amazonas vidékén készült Amazonia, valamint a Workers (Munkások), ami a kétkezi munka világát mutatja be. Híres továbbá az Exodus (Kivándorlás, más néven Migrations vagy Sahel) is, ami menekültekről és nyomornegyedek lakóiról szólt.

Életéről és munkásságáról egy nagyszerű dokumentumfilm is készült The Salt of the Earth (A Föld sója) címen. A fia, Juliano Ribeiro Salgado és Wim Wenders által közösen készített filmet 2015-ben Oscar-díjra is jelölték a legjobb dokumentumfilm kategóriában: