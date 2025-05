Nagyszabású orosz dróntámadás érte Kijevet

Legalább 14 sérültje van a Kijevet ért szombati orosz rakéta- és dróntámadásnak, írja a BBC.

photo_camera Oltják a tüzet egy kijevi lakóépületben szombaton. Fotó: HANDOUT/AFP

Az ukrán légierő állítása szerint Oroszország 250 drónt és 14 ballisztikus rakétát lőtt ki a fővárosra. Ez volt az egyik legnagyobb légi támadás a város ellen a háború kezdete óta. A légvédelem hat rakétát és 245 drónt semmisített meg.

„Minden egyes ilyen támadás megerősíti, hogy a háború elhúzódásáért Moszkva a felelős” – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en. Zelenszkij „nehéz éjszakáról” számolt be, tüzek és robbanások voltak a városban, lakóépületek, autók, üzletek rongálódtak meg. Több régiót is támadtak az oroszok, állítása szerint halálos áldozatok is vannak.

A múlt héten Oroszország azt állította, hogy Ukrajna több száz drónt indított a területe, többek között Moszkva ellen. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint 485 drónt lőttek le.

A támadás néhány órával azután történt, hogy a két ország a legnagyobb fogolycserét hajtotta végre a háború kitörése óta, 390-390 hadifoglyot, köztük katonákat és civileket adtak át egymásnak. A felek ezer fogoly cseréjéről állapodtak meg, a következő napokban további cserék lesznek. A csere az ukrán-fehérorosz határon történt a múlt heti isztambuli közvetlen tárgyalások során kötött megállapodás részeként. Ez volt a béketárgyalás első körének egyetlen megállapodása, mivel az ukránok szerint Oroszország olyan valóságtól elrugaszkodott követeléseket támasztott, amik alapján nem tudtak érdemben megegyezni.