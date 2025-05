„Rájöttem, hogy nem őt kell megkérdőjeleznem, hanem a saját világképemet”

Magyarországon is, ahogy világszerte, minden tizedik ember az LMBTQ-közösséghez tartozik, szüleik, hozzátartozóik száma ennek a többszöröse lehet. A Deutsche Welle videóriportja Ágnesről és Nikolettről szól, ők olyan édesanyák, akik gyerekei „mások”, Ágnesé nembináris, Nikoletté transznemű. Szeretik a gyerekeiket, mégsem volt egyszerű feldolgozniuk, amikor coming outoltak. Nikolettnek korábbi konzervatív, részben szélsőjobboldali világszemlélete dőlt meg, régen még ellentüntetőként ment ki a Pride-ra, most pedig LMBTQ-aktivista lett. Ágnes rövid vívódás után arra jutott: mindenkinek könnyebb, ha a szülők is előbújnak, és minél többet beszélnek a valóságról, ezért egy közösséget alapított, ahol a szülők segíthetik egymást.

link Forrás