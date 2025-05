Vetélytársat kapott Magyar Péter Erdélyben

Óriási a verseny a magyar politikusok között, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is Erdélybe utazott. Sőt: Facebook-posztja szerint hamarabb oda is ért Biharba, mint a Tisza Párt elnöke – mondjuk azt meg kell adni Magyarnak, hogy ő gyalog ment, Márki-Zay pedig bizonyára nem.

„Pár napra eljöttünk ide, a Bihar szívébe. Most épp a lenyűgöző Galbina-szirtet mászom. Ez a meredek, sziklás gerinc a Pádis-fennsík egyik legszebb része. Ahogy egyre feljebb kapaszkodom, alattam a kanyon, felettem a fenyvesek és a felhők, amelyek – ahogy mögöttem is látható – mintha összeérnének.Ahogy lihegve araszolok a mohával borított sziklák és vízcseppektől csillogó kövek között, csak a csendet és a madarak énekét hallom. A kilátás isteni, lélegzetelállító, nem tudok vele betelni. Bihar és Erdélyország is csodálatos” – írta Márki-Zay.

Szombaton a nagyváradi határátkelőhely romániai oldalán elkezdődött Magyar Péter „Egymillió lépés” nevű országjárásának utolsó szakasza. A Tisza Párt elnöke délután érkezik meg Nagyváradra, ahol helyi idő szerint 15 órakor a várban, Szent László király szobránál fog beszédet mondani, utána sajtótájékoztatót tart. Cikkünk a magyarországi szakaszról itt, a határátlépésről itt olvasható.