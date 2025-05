A salak királya nem indul többet, párizsi birodalmáért Carlos Alcaraz és Jannik Sinner küzdhet meg

Vannak események, amik megváltoztatják a történelmet. Ilyen korszakhatár volt a világpolitikában a berlini fal 1989-es leomlása vagy a 2001-es New York-i terrortámadás. A salakpályás teniszben pedig ilyen volt Rafael Nadal tavalyi visszavonulása. Minden idők legjobb salakpályás játékosának búcsújával ugyanis új korszak kezdődött a teniszben. Ezt a korszakot nyitja meg a vasárnap kezdődő Roland Garros.

Az új korszakban már nem kell azon agyalniuk a játékosoknak, mit csináljanak, ha a sorsolás Nadal útjába sodorja őket. Megkönnyebbülésük óriási, hiszen a kihívás a profi sportokban felmerülő kihívások egyik legnagyobbika volt. Nadal ugyanis úgy dominált a Roland Garroson, ahogy a tenisz professzionalizálódása senki. A tornát 20 év alatt 14-szer nyerte meg, közben pedig 112-4-es győzelmi mérleggel zárt. Csak Novak Djokovicstól (kétszer), Robin Söderlingtől és Alexander Zverevtől kapott ki. Az idei Garroson egyébként Djokovics és Zverev is indul, a torna legnagyobb esélyesei azonban mégsem ők, hanem a profi teniszt másfél éve uraló két fiatal játékos.

A spanyol Carlos Alcaraz és az olasz Jannik Sinner 2024-ben váltotta le végleg minden idők legnagyobb teniszgenerációját, vagyis a Roger Federerből, Rafael Nadalból és Novak Djokovicsból álló „nagy hármast”. Alcaraz a Roland Garrost és Wimbledont, Sinner az Australian Opent és az US Opent nyerte meg tavaly. 2002 után először fordult elő, hogy a „nagy hármas” egyike sem nyert Grand Slamet az évben.

A címvédő

Alcaraz és Sinner nagyjából hasonló esélyekkel kezdi a Roland Garrost. Alcaraz csak azért indul kicsivel jobb helyzetből, mert otthonosabban mozog a salakon, mint Sinner. Ravasz ejtésektől bombaerős elütésekig terjedő, kreatív játékával múlt hétvégén meg is verte Sinnert a római torna döntőjében. Ez volt egyébként zsinórban negyedik győzelme az olasz ellen, akitől utoljára 2023 őszén kapott ki.

photo_camera Carlos Alcaraz és Jannik Sinner a római döntő után Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Alcaraz eddig vegyes teljesítményt mutatott a szezonban. Az év elején nehezen vette fel a ritmust. Miután kikapott Djokovicstól az Australian Open negyeddöntőjében, Indian Wellsben és Miamiban sem jutott döntőbe. Utóbbi versenyen ráadásul már a második fordulóban kiesett. A salakpályás szezonra azonban összekapta magát. Monte Carlóban és Rómában győzött, Barcelonában pedig döntőzött.

Alcaraz és Sinner a tavalyi Roland Garroson az elődöntőben találkozott, akkor öt szettben nyert a spanyol, aki aztán a döntőt is behúzta. Ezúttal csak a fináléban találkozhatnak. Ha mindketten eljutnak addig – amire nagy az esély – egymás elleni mérlegük miatt Alcaraz léphet magabiztosabban pályára.

A kihívó

Sinner elképesztően stabil és eredményes elmúlt éve miatt esélyes a végső győzelemre. Miután megnyerte tavaly szeptemberben az US Opent, csak kétszer kapott ki. Alcaraztól szeptemberben Pekingben, majd múlt héten Rómában. Közben viszont megnyerte a sanghaji 1000-es tornát, az év végi világbajnokságot, a Davis Kupát és a januári Australian Opent is. Óriási sorozata alatt 26 meccsen győzött zsinórban.

photo_camera Jannik Sinner Fotó: MARK AVELLINO/Anadolu via AFP

Bár Melbourne után úgy nézett ki, hogy a tavaszi tornákat is letarolja, egy három hónapos eltiltás miatt legközelebb csak májusban játszott. Elfogadta ugyanis a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) peren kívüli ajánlatát, amit azért kapott, mert 2024 márciusában kétszer is pozitív doppingmintát produkált.

Sinner 2024 augusztusában még megúszta a büntetést, mert elfogadták védekezését, miszerint a tiltott anabolikus szteroid véletlenül, gyúrója kezelése során került a szervezetébe. Sinner érvelése hatalmas vitákat generált, a WADA nem is fogadta el az ítéletet, és a Nemzetközi Sportdöntőbíróság elé akarta vinni az ügyet. Az ártatlanságát végig hangoztató Sinner végül azért fogadta el a WADA 3 hónapos eltiltását, mert a bíróságon akár 2 éves eltiltást is kaphatott volna.

Sinner a római tornán tért vissza a három hónapos eltiltásából. Bár a döntőben kikapott Alcaraztól, a fináléig vezető meccseivel jelezte, hogy ugyanolyan erős, mint kihagyása előtt volt. Az áprilisi madridi 1000-es tornát megnyerő Casper Ruudot például 6-0, 6-1-re mosta le a negyeddöntőben.

Az örök ígéret

Alcaraz és Sinner után a német Alexander Zverevnek van a legnagyobb esélye a végső győzelemre. A 28 éves játékos egyike a tenisz „örök ígéreteinek”. Évek óta próbál kitörni ebből a kategóriából, azonban hiába játszott már háromszor is Grand Slam-döntőt, győznie egyszer sem sikerült. Pedig a 2020-as US Openen még kétszettes előnye is volt Dominic Thiem ellen.

Zverev a tavalyi Roland Garroson is közel került a győzelemhez, 2-1-es szettelőnye volt Alcaraz ellen. A spanyol azonban lemosta az utolsó két játszmában. Apró vigasz volt számára, hogy az első fordulóban Nadalt verte meg. Bár a spanyol legenda nagyon messze volt csúcsformájától, a győzelem elégtétel lehetett Zverev számára, aki a 2022-es elődöntőben hiába volt pariban az ereje teljében lévő Nadallal, egy sérülés miatt vissza kellett, hogy lépjen.

photo_camera Alexander Zverev és Carlos Alcaraz a 2024-es Roland Garros döntő után Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Zverev idei szezonja eddig felemás volt. Az Australian Openen döntőzött Sinner ellen, a következő versenyeken viszont fájdalmasnál fájdalmasabb vereségeket szenvedett. Egyedül a müncheni tornát tudta megnyerni, ahol az elődöntőben Marozsán Fábiánt búcsúztatta. A Roland Garroson az elődöntő lehet a realitás számára, bravúrral azonban Sinneréket is meglepheti.

A legenda

Alcaraz és Sinner előretörése miatt hosszú évek után először fordul elő, hogy a háromszoros bajnok Novak Djokovics nincs a Roland Garros két legnagyobb esélyese között. A „nagy hármas” utolsó aktív tagja egy nagyon rossz szezonkezdet után, 38 évesen próbál még egyszer – talán utoljára – beszállni a végső győzelemért folytatott küzdelembe.

photo_camera Novak Djokovics Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

Bár Djokovics az Australian Openen egészen az elődöntőig jutott, később már csak rosszabbnál rosszabbnál versenyei voltak. Négy tornán is az első meccsén vérzett el, ilyen utoljára karrierje elején fordult elő vele. Egyedül a miami tornán játszott jól, ott döntőbe jutott.

Az új helyzetet maga Djokovics is elismerte. Miután Madridban is kikapott az első meccsén, azt nyilatkozta, számára már az a realitás, ha egy vagy két meccset nyer. Nem igazán gondolkodhat abban, hogy messzire jut egy tornán.

Mivel Zverev ágára került, Djokovicstól az idei Roland Garroson már az elődöntőbe jutás is szép eredmény lenne. Sinner esetleges elődöntős búcsúztatása hatalmas bravúr, a negyedik bajnoki cím pedig kész csoda lenne tőle.

A meglepetésemberek és a magyarok

A tavaszi salakpályás szezon legnagyobb meglepetéseit az olasz Lorenzo Musetti okozta. Mindhárom 1000-es tornán legalább az elődöntőig jutott, Monte Carlóban pedig döntőzött is. Jó eredményeinek köszönhetően betört a Top 10-be is, a Roland Garrost már nyolcadik kiemeltként kezdheti meg. A tornán további meglepetéseket is okozhat, kedvező sorsolása miatt akár az elődöntőig is eljuthat.

Musettin kívül a legjobbak mögötti második vonal salakon is jó játékosai okozhatnak még meglepetéseket. Ilyen a korábban két Garros-döntőt játszó norvég Casper Ruud, a barcelonai tornát megnyerő dán Holger Rune, az Indian Wells-i tornagyőzelemmel berobbanó brit Jack Draper vagy a 2021-es finalista görög Sztefanosz Cicipasz.

A Roland Garroson férfi főtábláján idén is lesz két magyar játékos. Egyikük sem kapott viszont könnyű sorsolást. Fucsovics Márton az első fordulóban a szabadkártyás, ausztrál Tristan Schoolkate-tel (világranglista 127.) játszik, a második körben viszont már a 12. kiemelt Tommy Paul várhat rá. Az amerikai játékos Rómában elődöntőzött, Fucsovicsnak óriási bravúrra lenne szüksége az esetleges győzelemhez.

photo_camera Marozsán Fábián Fotó: David Gray/AFP

Marozsán Fábián sorsolása viszont még Fucsovicsénál is nehezebb. Az első körben még könnyű dolga lehet az olasz Luca Nardi (világranglista 94.) ellen, a második fordulóban azonban már Carlos Alcaraz következhet. Marozsán a 2023-as római tornán egyszer már megverte Alcarazt, ha ezúttal is megismételné a bravúrt, a torna egyik legnagyobb meglepetését okozhatná.

A Roland Garros május 25-én kezdődik. A férfi döntőt június 8-án játsszák.

Cím feletti kép: Rafael Nadal árnyéka (CHRISTOPHE SIMON/AFP)