Caramel: Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket!

„Tudom, hogy ez ilyen nyálas, de ez az igazság. Összetartozunk. Jöhettem én akár egy cigánytelepről vagy jöhettem volna Szeged csodálatos városából, akkor is összetartozunk és egyek vagyunk! Szavazzunk bárkire, higgyünk bármiben, soha ne higgyétek el senkinek azt, hogy nem tartozunk össze, és hogy egymás ellenségei vagyunk. Ez a világon a legnagyobb gonoszság. Amikor az embereket bárki megpróbálja megosztani, bármi miatt” – ezt Molnár Ferenc Caramel énekes mondta a Szeged Napja Ünnepségsorozat szombati napján, a Dóm téri Kavalkádon, koncertje közben, mielőtt még elénekelte volna a Lélekdonor című dalát.

Az énekes, aki 2018-ban még az erzsébetvárosi fideszes jelölttel, az Orbán-család ügyvédjével, Bajkai Istvánnal kampányolt, idén áprilisban viszont már a Pilisborojenőn aláírást gyűjtő Tisza-párti önkéntesek pultjánál pózolt, a következővel folytatta beszédét: