A vasárnap délutáni kajakómát váratlanul zavarta fel a hír, miszerint Molnár Ferenc Caramel énekes a Szeged Napja Ünnepségsorozat szombati napján, koncert közben azt találta mondani:

„Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket! És most nem gondolok senkire. Legyen az bárki, aki szót emel és kiáll egy emelvényre az emberek elé. Szégyellem magam, amikor azt hallom, hogy egymás ellenségei vagyunk, és hogy gyűlölnünk kell egymást a saját hazánkban. Ne higgyétek el senkinek! Ne higgyétek, mert ez a leggonoszabb, a legkisstílűbb politikai lózung, amit megtanulhattak. Ezt tanulták meg bazdmeg! Hihetetlen! Szavazzatok akire akartok, én ebben nem szeretnék állást foglalni, ez mindenkinek a magánügye, de egyet ne higgyetek el, azt, hogy gyűlölnünk kell egymást. Szeretnünk kell egymást, mert ez a mi közös hazánk. Legyen az cigány, legyen az fehérbőrű, legyen az zsidó, legyen az meleg, legyen az keresztény, legyen az bárki, akkor is összetartozunk, és azt nem veheti el tőlünk senki! És ne is próbálja meg! Mert megtanultuk! Megtanultuk '48-ban, megtanultuk '56-ban, hogy nem lehet minket szétválasztani, és aki ezzel próbálkozik, az bele fog bukni!”

Ahogy arról egyébként mi is beszámoltunk, az énekes 2018-ban még az erzsébetvárosi fideszes jelölttel, az Orbán-család ügyvédjével, Bajkai Istvánnal kampányolt, idén áprilisban viszont már a Pilisborosjenőn aláírást gyűjtő Tisza-párti önkéntesek pultjánál pózolt.

A mikrohirigre reagált a sokáig kultúráért felelős államtitkárként tevékenykedő Hoppál Péter is, méghozzá a következő poszttal:

Ki a Tisza vizét issza, oda vágyik szíve vissza - valójában így szól a közmondás, Hoppál viszont a „Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza!” parafrázissal érezte jól körülírhatónak a helyzetet, mondanivalóját pedig olyan képekkel igazolta, amelyek 3 évvel ezelőtt, 2022 tavaszán a Fidesz Baranya 02-es pécsi országgyűlési kampánynyitóján készültek.

A saját levét issza vissza témakör amúgy megfordult már a Gyakorikérdések.hu-n is, bár ott a Duna kapcsán merült fel, és egészen a Nemzetközi Űrállomásig ért el.