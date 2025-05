Íme egy gyereknap, a béke pártján

Ma ugyebár gyereknap van (május utolsó vasárnapja), május 21. pedig a magyar honvédelem napja volt. Mivel a kettő jó közel esik egymáshoz, miért ne lehetne együtt tartani a kettőt?

A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2 in 1 rendezvényt szervezett a Városligetbe, amiről az MTI is beszámolt, szerencsére képek formájában. Lássuk tehát, hogy néz ki a béke pártján álló Magyarországon egy olyan gyereknapi rendezvény, amit a Honvédelmi Minisztérium is szervez.

photo_camera Lynx KF-41 gyalogsági harcjármű a honvédelmi napi rendezvényen a Városligetben 2025. május 25-én. A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat közös szervezésében a honvédelem napja és a gyermeknap alkalmából kétnapos, ingyenesen látogatható rendezvényt tartanak a fővárosi közparkban. Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Gyerekek a Gidrán harcjárműben a honvédelmi napi rendezvényen a Városligetben 2025. május 25-én:

photo_camera Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Egy gyerek a páncéltörő rakéta vetőcsövét tartja a vállán a honvédelmi napi rendezvényen a Városligetben 2025. május 25-én:

photo_camera Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Azért lehetett pingpongozni is:

photo_camera Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Remélhetőleg lehetett a rendezvényen kapni fagylaltot is, ha már miniszterelnöki rendeletben volt kötelezővé téve legalább egy fagyi kipislogása. Boldog gyereknapot, gyerekek!