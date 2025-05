„A szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak is meg kell fizetnie” – reagálta Karácsony sajtótájékoztatójára az NGM

Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a folyamatos kormányzati elvonások és a tizenkétszeresére nőtt szolidaritási hozzájárulás miatt a főváros működőképessége veszélybe került. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke szerint Budapest azért megy csődbe, mert 50 milliárdért megvette Rákosrendezőt.

Az ATV megkérdezte a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy: „Be kell-e fizetnie a Fővárosi Önkormányzatnak az évi 89 milliárd 50 milliárdos fennmaradó részét a szolidaritási hozzájárulásból – akkor is, ha ezzel a budapesti közszolgáltatások teljesítését veszélyeztetnék? A Fővárosi Önkormányzat kaphat-e teljesítési haladékot, vagy részletfizetési lehetőséget? A Magyar Államkincstár inkasszózni fog-e a Fővárosi Önkormányzat esetében most is, ha nem tesznek eleget a teljes összegű szolidaritási hozzájárulás megfizetésének?”

Az NGM mindössze annyit válaszolt, hogy: „A jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, Budapest vezetése nem állhat a törvények felett, a hozzájárulást a fővárosnak is meg kell fizetnie.”

photo_camera Nagy Márton 2025. január 20-án. Fotó: Németh Dániel/444

Illetve még – Szentkirályit ismételve – azt is hozzátették, hogy „a Karácsony–Tisza-koalíció egy év alatt csődbe vitte az ország leggazdagabb városát”.