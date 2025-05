Az észtek nem tiltják az iskolai telefonhasználatot, az oktatás jövőjét pedig a mesterséges intelligenciára építik

Miközben sok helyen (így Magyarországon is) betiltják az okostelefonokat az iskolákban, az új oktatási nagyhatalomnak tartott Észtország más stratégiát választott: a diákokat kifejezetten kérik, hogy használják az eszközeiket az órákon, és szeptembertől saját MI-fiókot is kapnak.

„MI-ugrás” néven most országos kezdeményezést indul az országban, amelynek célja, hogy a diákokat és tanárokat „világszínvonalú mesterségesintelligencia-eszközökkel és készségekkel” vértezze fel. A kormány OpenAI-licencekről tárgyal, így Észtország az iskolai MI-használat egyik tesztországává válik. A tanárokat is kiképzik majd a technológia használatára, és a cél bevallottan az, hogy Észtországot „az egyik legokosabb MI-felhasználó nemzetté” tegyék majd, nemcsak a világ egyik legdigitalizáltabb országává.

photo_camera Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A stratégiának fontos része, hogy bátorítja a diákok okostelefon-használatát is, amiről Kristina Kallas oktatási miniszter elmondta a Guardiannek, hogy Észtországban nincs telefontilalom az iskolákban. Épp ellenkezőleg: az okostelefon a rendkívül sikeres digitális oktatáspolitika szerves része. „Őszintén szólva nem hallottam problémákról” – mondta. „Az iskolák maguk állapítják meg a szabályokat, amelyeket helyi szinten be is tartanak. A mobiltelefonokat tanulási célokra használjuk.”

Idén októberben helyhatósági választások lesznek. Ezeken a választásokon a 16 évesek is szavazhatnak, és online, a mobiltelefonjukról is leadhatják a voksukat. Szeretnénk, ha a mobiltelefonjukat arra használnák, hogy teljesítsék állampolgári kötelességüket, részt vegyenek a választásokon, információkat gyűjtsenek, elemezzék a politikai programokat. Elég furcsa lenne, ha nem engednénk meg nekik, hogy az iskolában, oktatási környezetben használják az eszközeiket.

– mondta, hozzátéve, hogy tiltás helyett iránymutatásokat adnak a telefonhasználatra vonatkozólag, de a legtöbb iskola magától szabályozza ezt:

Úgy szabályozták, hogy a szünetekben ne használják a telefonokat, de az órákon előveszik őket, ha a tanár kéri, mert valamilyen feladat vagy gyakorlat a telefon segítségével zajlik.

Észtország már évtizedek óta épít a technológiára az oktatásban: az 1997-es Tiigrihüpe (Tigrisugrás) program keretében minden iskola gyorsan csatlakozott az internethez, most az okostelefonok és a mesterséges intelligencia jelentik a következő lépést.

Kallas most szabályos MI-forradalomról beszél, amely véget vet a házi dolgozatoknak, búcsút mond a memorizálásra, ismétlésre, alkalmazásra épülő, több évszázados tanulási modellnek, és áttér a szóbeli vizsgákra.

A kihívás az, hogy a fiatalok magasabb szintű kognitív készségeit fejlesszék, mert a többit az MI jobban és gyorsabban meg tudja oldani.

„Ez sürgető kérdés” – mondta a miniszter. „Evolúciós kihívással állunk szemben. Vagy gyorsabb gondolkodású, magasabb szintű gondolkodásra képes lényekké fejlődünk, vagy a technológia átveszi a tudatunk irányítását.”

Az 1,4 millió lakosú balti ország az utóbbi években Európa élvonalába került az OECD nemzetközi diákfelmérésében (PISA), megelőzve közeli szomszédját, a széles körben oktatási bezzegországnak tartott Finnországot is.

(via The Guardian)