Ezrek emlékeztek George Floydra halálának ötödik évfordulóján

Az Egyesült Államokban országszerte több megemlékezést is tartottak George Floydról, halálának ötödik évfordulóján. A fekete férfi 2020. május 25-én halt meg rendőri intézkedés közben, miután Derek Chauvin rendőr több mint 8 percig térdelt a nyakán. Floyd emiatt eszméletét vesztette, majd meghalt. Chauvint 22,5 év börtönre ítélték.

photo_camera Fotó: KEREM YUCEL/AFP

Floyd halála után országos tiltakozások indultak a rasszizmus és a rendőri brutalitás ellen.

photo_camera Fotó: KEREM YUCEL/AFP

Most vasárnap országszerte több ezer ember, köztük polgárjogi aktivisták gyűltek össze emlékezni. Minneapolisban egy reggeli istentiszteletet és egy esti gospelkoncertet is tartottak az évente megrendezett Rise and Remember fesztiválon, abban a kereszteződésben, ahol Floydot megölték, és amit azóta a tiszteletére George Floyd térnek neveznek.

photo_camera Fotó: KEREM YUCEL/AFP

Floyd halála után Joe Biden, az előző amerikai elnök vezetésével az igazságügyi minisztérium polgári vizsgálatot indított több helyi rendőrségnél: Minneapolisban, Louisville-ben, Phoenixben és a Mississippi állambeli Lexingtonban, ahol bizonyítékokat is találtak a rendőrség rendszerszintű visszaéléseire. (BBC)