Gulyás Gergely: Brüsszellel és egyes EU-tagállamokkal szemben Magyarországon működő jogállam van

Magyar Péter fekete öltönyben jelentette be az új videójában, hogy „éppen arra készülnek, hogy hamis politikai propaganda célból, koholt vádak alapján büntetőeljárást indítsanak, őrizetbe vegyenek és letartóztassanak egy volt vezérkari főnököt”, Ruszin-Szendi Romuluszt.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter – Magyar Péter egykori barátja – erre a Facebookon így reagált:

„Brüsszellel és egyes EU-tagállamokkal szemben, ahol napi szinten tiporják lábbal a nemzeti politikai erőket támogatók jogait, Magyarországon működő jogállam van. Mindenki szabadon elmondhatja a véleményét.

Magyarországon mindenkire egyformán vonatkoznak a törvények, ezért különösen visszatetsző, ha valaki politikusi szerepére hivatkozva úgy gondolja, bármit megtehet.

Az ellenzéki pártvezetés se ad felmentést a törvények betartása alól. Aki betartotta a törvényeket és nem működött együtt ukrán kémekkel a hazája érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartani!”

photo_camera Gulyás Gergely a Kormányinfón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2025. február 27-én. Fotó: Kristóf Balázs/444

„Hazaárulók vagytok. Ezt ma már majdnem mindenki látja” – reagálta a miniszternek kommentben Magyar Péter.

A korábban helyettes államtitkárként is dolgozó Ruszin-Szendit azóta ekézi a kormánymédia, hogy a Tisza Párt kongresszusán felszólalt a párt szakpolitikusaként. A kormánymédia azóta vezérkari főnökként használt luxusvillájával is támadta a Tisza Pártot, de támadta Ruszin-Szendit zsírleszívás miatt is, mostanában pedig az a vád ellene, hogy „ukrán titkosszolgálati kapcsolatai” vannak.