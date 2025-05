Hittanórák után molesztálhatott kislányokat egy katolikus pap Polgáron

Hittanórák után molesztálhatott két kislányt egy katolikus pap Polgáron – számolt be az ügyről az RTL Híradó.

A nyílt tárgyaláson ismertetett vád szerint az 59 éves férfi nem engedte ki a gyerekeket a tanteremből, és egyiküket – aki ekkor még nem volt 12 éves sem – egyszer, a másikat többször megfogdosta a mellénél, és ugyanezt a lányt egyszer a hajánál fogva húzta, így tartotta vissza a terembe.

A gyerek ezután mondott el mindent otthon, amire az anyja feljelentést tett. A papot ezután felmentették a szolgálat alól, és az iskolából is elküldték. Három hónapig letartóztatásban volt, most otthon van bűnügyi felügyelet alatt. Azt mondja, ártatlan, nem ismeri be a vádakat, csak azt, hogy véletlenül meghúzta az egyik lány haját.

Az ügyész 8 évet kért rá, és azt, hogy feltételesen se szabadulhasson a fegyházból. A következő, már zárt tárgyaláson videókat is le fognak játszani.