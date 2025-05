Lemond Obbágy Csaba, a Fidesz-KDNP ózdi képviselője, miután tolatás közben elütött egy nőt

Obbágy Csaba, a Fidesz-KDNP ózdi képviselője a Facebookon számolt be arról, hogy vasárnap délelőtt egy parkolóhelyről kitolatva nem vette észre a kocsi mögött elhaladó gyalogost, és elütötte. A nő súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszíni igazoltatáson a képviselőnél az alkoholszonda eredménye pozitív lett. (Obbágy szerint „az előző este elfogyasztott alkohol maradványértéke volt”.)

Obbágy Csaba azt írja: „Nem szeretném, ha személyes hibám arra a politikai közösségre is árnyékot vetne, amelynek évtizedek óta tagja vagyok, ezért önkormányzati képviselőségemről és pártpolitikai funkcióimról is lemondok, ezzel is vállalva a baleset okozásával járó következményeket.”