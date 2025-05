Magyar Péter szerint le akarják tartóztatni Ruszin-Szendi Romuluszt

„Vannak történelmi pillanatok, amikor nem lehet félrenézni. Amikor nem lesz elég azzal védekezni, hogy »parancsra tettem« vagy azt állítani, hogy »én csak teszem a dolgom«. Mert ha valaki a törvény nevében törvénytelenül cselekszik, akkor már nem a hazáját vagy a hivatását szolgálja, hanem az önkényt. Magyarországon közel járunk ehhez a pillanathoz” – így kezdi új videóját Facebookon Magyar Péter, aki ezután azzal folytatja, hogy szerinte „Orbán Viktor miniszterelnök elveszítette a társadalmi többségét és mára már nem ismer határokat”.

„Most éppen arra készülnek, hogy hamis politikai propagandacélból, koholt vádak alapján büntetőeljárást indítsanak, őrizetbe vegyenek és letartóztassanak egy volt vezérkari főnököt. Egy katonát. Egy hazafit. Egy olyan embert, aki az életét tette fel Magyarország védelmére. Ruszin-Szendi Romulusz a valaha volt legfiatalabb vezérkari főnöke a hadseregünknek” – mondja Magyar Péter, aki szerint „most azt akarják elhitetni a magyarokkal, hogy ez az ember, akit a miniszterelnökkel ellentétben korábbi kinevezéseikor mindig átvilágítottak a nemzetbiztonsági szolgálatok és meggyőződtek a feddhetetlenségéről és megbízhatóságáról, hazaárulást követett el és ukrán kémekkel összejátszva árulja el a hazáját”.

A korábban helyettes államtitkárként is dolgozó Ruszin-Szendi azután került a kormánymédia kereszttüzébe, hogy a Tisza Párt kongresszusán már a párt szakpolitikusaként szólalt fel. A kormánymédia azóta vezérkari főnökként használt luxusvillájával is támadta a Tisza Pártot, de támadta Ruszin-Szendit zsírleszívás miatt is, mostanában pedig az a vád ellene, hogy „ukrán titkosszolgálati kapcsolatai” vannak.