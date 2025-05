Szentkirályi szerint Budapest azért megy csődbe, mert 50 milliárdért megvette Rákosrendezőt

Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a folyamatos kormányzati elvonások és a tizenkétszeresére nőtt szolidaritási hozzájárulás miatt a főváros működőképessége veszélybe került. A főpolgármester szerint „Magyarország korrupt és felelőtlen gazdaságpolitikáját folytató kormányát” kell finanszírozniuk, és hosszasan sorolta, milyen bírósági pereket nyertek, illetve megemlítette azt az alkotmánybírósági határozatot is, ami szerinte a főváros oldalán áll. A megnyert eljárások ellenére a kormány még most is 51 milliárd forintot követel Budapesttől, ezért a főváros azonnali jogvédelmet kér a bíróságtól, hogy az államkincstár szerdán ne inkasszózhassa a számláját.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke a Facebookon úgy reagált:

„A Karácsony-TISZA koalícó 1 év alatt csődbe vitte az ország leggazdagabb városát.

Karácsony a Tiszával, a DK-val és Vitézyvel néhány limonádé után vállalták a főváros vezetését.

Az ő felelősségük a főváros működtetése. Ezt szem előtt kellett volna tartani akkor is, amikor 50 milliárdos lyukkal szavazták meg a főváros törvénytelen csődköltségvetését, amikor licitháborút tartottak Rákosrendezőért és elköltötték rá pontosan azt az 50 milliárdot - miközben tudták, hogy ez csődhöz vezet.”

photo_camera Szentkirályi Alexandra februárban a Fővárosi Közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

2023 végén derült ki, hogy az állam tárgyal egy dubaji ingatlanbefektetővel Rákosrendező vasúti célra nem használt területeinek értékesítéséről. A felek egy, a magyar és az emírségekbeli kormány közötti nemzetközi szerződést is aláírtak 2024-ben. Az MNV és a dubaji Eagle Hills közötti ingatlan-adásvételi szerződést január közepén írták alá, de a nyilvánosságra hozatala után nem sokkal kiderült, hogy a szerződés értelmében a fővárosi tulajdonú BKM Zrt.-nek elővásárlási joga van a területre. A kormány először tagadta, hogy az érintett élhetne az elővásárlási joggal, később mégis elismerték, hogy ez így van. Mártha Imre, a BKM vezérigazgatója azt mondta, készek elszállítani a Rákosrendezőn lévő szemetet, és akár arra is, hogy ingatlanfejlesztő céggé váljanak. A kormány könnyen megfúrhatja a rákosrendezői projektet, de a főváros is ki tud szállni, ha rájön, hogy nem jó üzletet kötött.

Karácsony egy hete a Telexnek azt mondta, Rákosrendezővel kapcsolatban három feladat áll a főváros előtt:

Használati szerződést kell kötni a MÁV-val, mivel a területet jelenleg még az állami cég használ a napi üzemben. (Egyelőre hiába a főváros a terület tulajdonosa, amíg a MÁV azt hivatalosan nem adja át, addig nem vehetik birtokba.) A főváros az Építési és Közlekedési Minisztériumtól kérhet speciális jogszabálymódosításokat a terület fejlesztéséhez. („Az arabok ugye azt kérték, hogy építhessenek 500 métert. Mi ezt biztosan nem fogjuk kérni, de azt szeretnénk kérni, hogy ne kelljen minden egyes lakás után garázst építeni, mert ez egy autómentes városrész lesz” – mondta Karácsony.) Hogyan állapodik meg a főváros a kormánnyal arról, hogy az állam, az arab befektetők felé vállalat közberuházásokat milyen ütemben valósítja meg?

Karácsony szerint a választáshoz közeledve politikailag vállalhatatlan lenne, ha nem tudnának megegyezni a kormánnyal, mert az visszacitálná a politikai napirendre a kormánynak elég kínos Rákosrendező-ügyet. Karácsony azt mondta: „Ha nem sikerül megállapodni, akkor én nyilván felgyújtom magam. Mindenhol el fogom mondani, hogy az araboknak jár a kisföldalatti meghosszabbítása, a budapestieknek nem.”