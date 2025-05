Trump rácsodálkozott a háborúra és Putyint „teljesen őrült”-nek nevezte

„Mi a fene történt vele? Rengeteg embert öl meg” – tette fel a nagy kérdést Vlagyimir Putyin orosz elnökről a BBC beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök, miután újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, majd később egy posztjában „teljesen őrült”-nek is nevezte Putyint.

Vasárnap este Trump újságíróknak nyilatkozva azt mondta Putyinról: „Régóta ismerem őt, mindig is jól kijöttem vele, de most rakétákat indít városokba és embereket öl, és ez egyáltalán nem tetszik.” A kérdésre, hogy fontolgatja-e az Oroszországgal szembeni amerikai szankciók szigorítását, Trump azt válaszolta: „Teljes mértékben”. A nagy szókinccsel rendelkező amerikai elnök azt is mondta, „nem örül” annak, ami történt.

Vasárnapra virradó éjszaka Ukrajnában legalább 12 ember meghalt és több tucatnyian megsebesültek, miután Oroszország 367 drónt és rakétát lőtt ki – ha csak a számokat nézzük, ez volt az egyik legnagyobb támadás azóta, hogy Putyin 2022-ben háborút indított Ukrajna ellen.