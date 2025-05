2022 őszén volt egy titkos Orbán-látogatás Szaúd-Arábiában

2022. október 25-én Orbán Viktor miniszterelnök Rijádba látogatott, ahol négyszemközti megbeszélést folytatott a szaúdi koronaherceggel, a miniszterelnöki tisztségében egy hónappal korábban beiktatott Mohamed bin Szalmánnal. Az utazást a kormány valamilyen oknál fogva titokban tartotta, írja a Direkt36: Orbán eleve egy rendkívül szűk stábbal utazott, és a látogatásáról nem készültek ilyenkor szokásos belső jelentések, a külügyminisztérium sem kapott róla diplomáciai jelentést.

A portálnak egy közérdekű adatigénylés nyomán a Miniszterelnöki Kabinetiroda elismerte az utazás tényét és dátumát, de semmi érdemit nem árult el róla. Sem azt, hogy mi volt az út valódi célja és miről tárgyalt Orbán bin Szalmánnal, sem azt, hogy mindezt miért kellett titokban tartani. Az útról ismeretekkel rendelkező források szerint ráadásul Orbánék kifejezetten arra kérték a szaúdiakat, hogy ők se kommunikáljanak a látogatásról.

A Direkt36 szerint az utazás megszervezésében nem magyar kormányzati tisztviselők, hanem a Közel-Keleten magas rangú kapcsolatokkal rendelkező Garamvölgyi Balázs üzletember játszott kulcsszerepet. Ő mintegy tíz év azzal került be a hírekbe, hogy ott volt Orbán Ráhelék olajügyi találkozóján, de azt mondta, nem emlékszik, hogy került oda. Később kiderült, hogy a letelepedésikötvény-bizniszben is érdekelt, miközben a magyar állam képviselője népszerűsítette a kötvényt, felvette az utána járó jutalékot is.

A lapnak sem Orbán Viktor új szóvivője, Máté János, sem a Miniszterelnöki Kabinetiroda, sem Garamvölgyi Balázs nem válaszolt a rijádi út céljával, szervezésével, illetve a találkozó eltitkolásával kapcsolatos kérdésekre. A portál szerint az utazás célja az lehetett, hogy Rijád helyett Magyarországra hozzák az Olasz Szuperkupa külföldre exportált döntőjét, de az ezzel kapcsolatos kérdésekre sem érkezett válasz.