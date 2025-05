Aprópénz Balásy Gyulának: 1,3 milliárdért rendelt tőlük Szijjártó minisztériuma zászlókat molinókat, mütyüröket

A nap ma is felkelt, az ég kék, a fű zöld, a NER házi beszállítója pedig elnyert egy újabb állami megbízást, szóval az élet a megszokott kerékvágásban zajlik Tesz-Vesz országban. A Mfor ezúttal arról ír, hogy a külügyminisztériumi protokollesemények díszítésére, a zászlók, molinók és egyéb rendezvényeszközök gyártására, bérlésére és a kapcsolódó szolgáltatásokra kapott Balásy Gyula cége, a Lounge Event Kft. egy csaknem bruttó 1,3 milliárd forint értékű megbízást a Szijjártó Péter vezette minisztériumtól.

Balásy cégei eredetileg a kormány kommunikációs tevékenységének kiszolgáló vállalkozások, bár nem a mostani példa az első a profilbővítésre. Nemrég arról jelent meg hír, hogy bő 4 milliárd forint értékben kötött velük szerződéseket a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül a Honvédelmi Minisztérium és annak egy gazdasági társasága. Abban a megbízásban többek között azt vállalták, hogy kialakítanak öt új honvédelmi élményközpontot és egy lövészárkokkal, bunkerekkel és airsoft pályákkal felszerelt kalandparkot is.

Balásy cégei egyébként a Transparency idén márciusi listája szerint 2021-2023 között összesen 336 milliárdnyi tendert nyertek el. Azóta is dübörög a szekér, idén év elején arról számoltunk be, hogy 41 megbízással 31 milliárd forintnyi megrendelést kaptak Rogán Antaléktól, majd márciusban újabb nettó 3,9 milliárd forintos szerződést írtak alá velük, de a szuverenitásvédelminek nevezett hivatal is csaknem 1,3 milliárdot költött el náluk kommunikációs célokra Hadházy Ákos tavaly őszi bejegyzése szerint.

Baládyval egyébként 2023 nyarán egy balatonalmádi autóversenyen találkoztunk, ahol, miután a Ferrarija épp elromlott, egy Lamborghini Diablóval volt kénytelen elindulni. Videónk a jeles eseményről: